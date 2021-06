La COVID-19 révèle les lacunes du fédéral en matière de bilinguisme, dit le commissaire

L’automne dernier, le commissaire aux langues officielles, Raymond Théberge, avait déjà tiré la sonnette d’alarme : la pandémie avait relégué le bilinguisme au second plan dans la fonction publique.

Mais la COVID-19 n’a fait que révéler un problème systémique au sein de l’appareil fédéral, dit-il aujourd'hui.

La pandémie, ça a été un moment où on a pu constater que la capacité au sein de l’appareil fédéral n’était pas là pour répondre aux besoins des Canadiens en matière de langues officielles. Et très souvent, c’est dans ce genre de situation où on voit la robustesse ou la faiblesse de nos systèmes. [...] Ce qu’on a constaté, c’est qu’il était trop tard, dans le sens où on n'avait pas en place la capacité, c’est-à-dire le personnel, les outils, les structures, les procédures , souligne M. Théberge, en entrevue à Radio-Canada.

Au cours des derniers mois, le Commissariat s’est notamment penché sur la dotation des postes désignés bilingues, constatant, dans un rapport spécial publié en novembre, que bien souvent, ces postes ne sont pas pourvus par des personnes aux compétences linguistiques adéquates.

Cela fait en sorte que du personnel recruté au gouvernement fédéral est souvent incapable de servir ses clients ou de communiquer avec eux [...] ni de superviser ses subalternes dans la langue officielle de leur choix , peut-on lire dans le document.

En janvier dernier, un sondage mené par l’institution fédérale en mars 2019 , auprès de près de 11 000 fonctionnaires, dévoilait également le malaise de plusieurs d’entre eux à s’exprimer dans la langue officielle de leur choix.

En fin de compte, c’est la dualité linguistique de notre pays qui ne peut s’exprimer ou s’épanouir dans la fonction publique, ce qui a indéniablement un effet sur la qualité du service offert au public. Une citation de :Extrait du rapport annuel 2020-2021 du Commissariat aux langues officielles

Les plaintes ont plus que triplé en 10 ans

Et ces problèmes sont, selon M. Théberge, une des raisons qui expliquent les nombreux manquements observés en matière de respect du bilinguisme depuis plusieurs années.

On a reçu, depuis plusieurs années, le même type de plaintes. Le problème, c’est que ce n’est pas de résoudre le cas par cas, mais de résoudre un problème qui est à l’échelle de l’appareil fédéral , souligne le commissaire.

En 10 ans, les plaintes auprès du Commissariat ont plus que triplé. La dernière année, elles ont augmenté de 37,4 %.

La majorité de ces 1870 plaintes recevables proviennent de la région de la capitale nationale qui, en additionnant les deux côtés de la rivière des Outaouais, représente à elle seule 62,9 % des plaintes.

Beaucoup des plaintes sur la langue de travail et l’article 91 [sur les exigences linguistiques] proviennent de la région de la capitale nationale. [...] Ça démontre encore que [...] trop souvent le français est une langue seconde au sein de la fonction publique , analyse le commissaire.

Les exigences linguistiques des postes arrivent en premier, avec 968 plaintes, suivies des communications avec le public et de la prestation des services gouvernementaux, avec 693 plaintes. Un nombre légèrement moindre que la dernière année, mais qui pourrait s’expliquer par les restrictions en matière de voyages, les frontières et les aéroports étant souvent pointés du doigt.

Le Commissariat précise toutefois que 806 des 968 plaintes faites concernant les exigences linguistiques des postes n’ont pas fait l’objet d’une enquête parce qu’il a été déterminé qu’elles n’avaient pas été faites de bonne foi .

En excluant ces plaintes, le nombre de plaintes [portant sur cet aspect] connaît plutôt une diminution, passant de 420 à 162 , est-il indiqué dans le rapport.

Toujours est-il que la tendance générale à la hausse se confirme, reconnaît le commissaire Théberge.

Et très souvent, c’est pour un manque de service en français , reconnaît-il.

Trois recommandations

Pour aider les institutions fédérales à mieux évaluer leurs forces et leurs lacunes, le Commissariat a mis en place, il y a un peu plus d’un an, le Modèle de maturité des langues officielles.

Mais pour voir des changements structurants à plus long terme, le commissaire rappelle, une nouvelle fois, l’urgence de moderniser la Loi sur les langues officielles en profondeur et dès que possible , écrit-il dans son rapport.

Je souhaite maintenant voir le gouvernement passer des bonnes intentions aux actes et soumettre sans plus tarder un projet de loi qui rend la Loi [sur les langues officielles] actuelle, dynamique et robuste. Une citation de :Extrait du rapport annuel 2020-2021 du Commissariat aux langues officielles

Le commissaire Théberge invite tous les partis politiques à collaborer pour une adoption rapide d’un projet de loi en 2021.

Il demande également au gouvernement d’examiner les questions de sécurité et de langues officielles soulevées dans son rapport, Une question de respect et de sécurité : l’incidence des situations d’urgence sur les langues officielles, et de dresser une feuille de route dans les six prochains mois.

Enfin, il souhaite que le greffier du Conseil privé s’attaque aux problèmes relatifs à la langue de travail dans la fonction publique, soulevés dans plusieurs de ses rapports.