Warwick fracasse officiellement le record de la plus grosse poutine du monde

La poutine en question, conçue en 2019, a reçu son certificat la semaine dernière. Créée en partenariat par la Fromagerie du Presbytère, la Fromagerie Victoria et la Fromagerie Warwick, elle pesait 3034 kg.

L'idée de créer cette mégapoutine est née d'une « soirée poutine » organisée chaque année afin d'amasser des fonds pour les hôpitaux de la région, explique Jean Morin, propriétaire de la Fromagerie du Presbytère.

On s’est dit, tant qu’à y être, pourquoi ne pas en faire une plus grosse, et tant qu’à en faire une plus grosse, pourquoi ne pas faire la plus grosse au monde?

Une citation de :Jean Morin, propriétaire de la Fromagerie du Prebystère