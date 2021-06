L’INSPQ veut documenter les impacts de la COVID-19 sur les comportements des Québécois

L’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) veut documenter l’attitude et les comportements de la population en lien avec la pandémie de COVID-19 et évaluer les conséquences qu’a eues la crise sanitaire sur la santé et le bien-être des Québécois.

L’organisme, qui est le centre d’expertise et de référence en santé publique, accordera un contrat à une entreprise pour la réalisation d’études descriptives et transversales administrées à un panel de participants. Ceux-ci seront âgés de 18 ans ou plus et proviendront de l’ensemble des régions administratives du Québec, sauf des régions nordiques (Nord-du-Québec, Terres-cries-de-la-Baie-James et Nunavik).

L’ INSPQInstitut national de santé publique du Québec prévoit que deux phases seront nécessaires pour recueillir les témoignages des participants et obtenir un portrait juste. La collecte se fera à raison d’une fois par semaine pendant six mois, de juillet à décembre 2021.

Pour mener à bien la phase 1, un échantillon de 3000 Québécois sera nécessaire. L’objectif est d’obtenir au moins 300 répondants après deux semaines de cueillette pour chaque région administrative, sauf pour le Bas-Saint-Laurent, l’Abitibi-Témiscamingue, la Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine et la Côte-Nord.

Le deuxième volet aura lieu de janvier à juin 2022 et impliquera 1500 adultes.

Des sur-échantillons devront être prévus afin d’obtenir un nombre minimal de 300 répondants après trois semaines de collecte pour chaque région administrative, à l’exception des régions de l’Outaouais, de l’Estrie, du Saguenay-Lac-St-Jean, du Bas-Saint-Laurent, de l’Abitibi-Témiscamingue, de la Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine et de la Côte-Nord , est-il indiqué dans l’appel d’offres de l’ INSPQInstitut national de santé publique du Québec , publié sur le site d’appels d’offres électroniques du gouvernement (SEAO).

Douze groupes de discussion virtuels seront aussi organisés à l’automne 2021 et au printemps 2022.