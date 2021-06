Drapeau en berne dans l'attente d'une loi pour retracer les enfants autochtones disparus

C'est horrible, c'est choquant et on est vraiment de tout cœur avec les familles , lance le ministre québécois des Affaires autochtones, Ian Lafrenière, qui veut que le Québec envoie un message de soutien fort aux familles des enfants du pensionnat de Kamloops.

Le fleurdelisé sera donc fort probablement toujours en berne sur la tour centrale du parlement lorsque les élus se prononceront dans les prochains jours sur le projet de loi 79. La pièce législative vise à permettre aux familles d'enfants disparus après avoir été transférés dans le réseau de la santé d’accéder aux informations détenues par les différents établissements où il ont été admis.

Ça va permettre aux familles d'avoir cette réponse : où se trouve leur enfant? Une citation de :Ian Lafrenière, ministre responsable des Affaires autochtones

Le projet de loi donne aussi au ministre le pouvoir d'enquêter auprès des établissements, des organismes ou des congrégations religieuses

Une soixantaine de familles autochtones pourrait obtenir des réponses sur la disparition de plus de 200 enfants. La période ciblée pour les demandes de renseignements s'étend jusqu'en 1992, soit un an après la fermeture du dernier pensionnat autochtone au Québec.

Le projet de loi n'est pas pour les pensionnats, mais quelqu'un aurait pu être en pensionnat et envoyé pour des soins de santé, alors on voulait être sûr de couvrir cette période-là , explique Ian Lafrenière.

Ian Lafrenière, ministre responsable des Affaires autochtones. Photo : Radio-Canada / Sylvain Roussel

Le ministre espère pouvoir mettre en place un comité de soutien aux familles dès septembre pour que les recherches débutent à l'automne. Le comité disposera d'un budget de 2 millions $ pour les deux premières années.

L'opposition réclame une enquête publique

Les trois partis d'opposition à l'Assemblée nationale vont appuyer le projet de loi, mais ils reprochent à la CAQ de donner une demi-réponse aux familles. Ils auraient souhaité qu'en plus du projet de loi, le gouvernement déclenche une enquête publique comme le recommandait le rapport sur le Québec de l'Enquête nationale des femmes et filles autochtones disparues ou assassinées ( ENFADA'Enquête nationale des femmes et filles autochtones disparues ou assassinées ).

C'est important pour établir toute la vérité et répondre à la question : pourquoi? Pourquoi c'est arrivé au Québec c'était quoi le rôle de l'État , demande le député Greg Kelley, critique libéral aux affaires autochtones. C'est notre devoir de mettre toute la lumière sur tout ce qui s'est passé dans notre histoire pour poursuivre notre chemin de la réconciliation , ajoute-t-il.

Greg Kelley, porte-parole de l'opposition officielle en matière d'affaires autochtones. Photo : Radio-Canada / Sylvain Roussel

Pour l'instant, le ministre Lafrenière ferme la porte à entreprendre une telle démarche. S'il y a nécessité, on se donnera les outils pour faire face à ça, mais ce sera à la suite de cette première étape alors qu'on aura des données probantes. On saura ce qui est arrivé au Québec, est-ce qu'il y en a plusieurs dont les enfants sont décédés? Est-ce qu'il y a eu des adoptions sans consentement parental ? précise-t-il.

Une minute de silence

Le Parti libéral doit déposer une motion mardi au salon bleu pour que les élus observent une minute de silence à la mémoire des 215 enfants autochtones du pensionnat de Kamloops.

Il faut assumer notre part de l'histoire. Une citation de :Greg Kelley, député libéral de Jacques-Cartier

Greg Kelley croit qu'il est aussi temps que l'Assemblée nationale fasse une place plus importante à cette page d'histoire.