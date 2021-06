Zone orange : l'heure des retrouvailles en Outaouais

La Gatinoise était allée rendre visite à sa grande amie, qui y réside. Les deux ne s’étaient pas vues depuis huit mois.

Françoise est passée à sa chambre pour lui déposer les choses qu’elle lui avait apportées. Son amie et elle ont ensuite passé une heure dans le jardin, au soleil. Ça s’est très bien passé. Le personnel était très accueillant, comme toujours. Et puis mon amie va bien , a-t-elle souri, émue.

Lundi, l’Outaouais est repassé en zone orange. L’assouplissement des mesures a permis, entre autres, à des élèves du secondaire de délaisser l’école virtuelle, aux restaurants de rouvrir leur salle à manger, et aux familles et aux amis de retrouver leurs proches dans les CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée , les résidences privées pour aînés (RPA) et les ressources intermédiaires (RI). Dans ces trois types de résidences, désormais, trois proches aidants par jour peuvent visiter une personne à l’intérieur, et cinq peuvent le faire à l’extérieur.

Toujours à Lionel-Émond, la mère de Josette Jackson pourra enfin revoir huit de ses dix enfants. Dans le cas d’une autre visiteuse qui s’appelle Lise, ce sera l’occasion pour son père de retrouver ses petits-enfants - et même de rencontrer la plus jeune de ses petites-filles.

Même si son père ne reconnaît plus les membres de sa famille, même si passer d’un seul visiteur à cinq à la fois pourrait le désorienter, ça va faire plaisir à tout le monde, je pense , s’est réjouie Lise.

Les sportifs retrouvent leur gym

Le stationnement de la Sporthèque était plein, lundi. Ça fait du bien! Ça fait vraiment beaucoup de bien! s’est exclamée Hélène Dupras, directrice générale et associée du centre sportif.

L'achalandage, lundi, à la Sporthèque a dépassé les attentes de la directrice générale et associée du centre sportif, Hélène Dupras. Photo : Radio-Canada

Le tennis simple et la baignade libre étaient déjà accessibles depuis deux semaines. Lundi, c’est le centre d’entraînement qui a rouvert.

Si tout va bien, les cours de groupe à l’intérieur reprendront dans deux semaines. Mais la gestionnaire se heurte au même défi que les restaurateurs : trouver du personnel pour remplacer celui qui est parti.

Plusieurs de nos entraîneurs, nos professeurs de nos différents services, se sont même réorientés. Ils ont trouvé des emplois au sein de la fonction publique fédérale, parce qu’ils avaient besoin d’une sécurité financière, et c’est tout à fait normal , dit-elle.

Mais la Sporthèque a déjà reçu plusieurs candidatures, lundi, pour combler ses postes, et la vaccination continue d’avancer bon train. Les embauches, les formations : enfin, les changements à implanter seront là pour rester, croit Hélène Dupras.

Je suis assez positive que ça devrait être la dernière réouverture , a-t-elle souhaité en riant.

Du côté d’Ottawa, la capitale reste touchée par un ordre provincial de rester à la maison jusqu’au 2 juin. Les terrasses des restaurants et les commerces non essentiels devraient pouvoir rouvrir à compter du 14 juin.

Avec les informations de Mama Afou