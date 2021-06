Des objectifs de vaccination difficilement atteignables au N.-B. selon un chercheur

À lire aussi : Des rendez-vous de vaccination qui ne trouvent pas preneur au Nouveau-Brunswick

Lundi, les autorités provinciales ont affirmé que 62,2 % de la population éligible a reçu leur première dose de vaccin contre la COVID-19 au Nouveau-Brunswick.

Pour rouvrir ses frontières avec les trois autres provinces de l’Atlantique et les deux MRCMunicipalité régionale de comté québécoises le 7 juin, il faut que 75 % des Néo-Brunswickois aient reçu leur première dose.

Cela donne une semaine aux autorités sanitaires pour augmenter le pourcentage de personnes vaccinées de 12,8 %.

Selon Sylvain Fiset, la province doit augmenter la cadence des premières et deuxièmes doses dès maintenant s’il veut atteindre cet objectif.

Il faut qu’on vaccine 12 000 personnes et plus par jour pour atteindre l’étape numéro 1 , calcule-t-il.

Le chercheur souligne également que le plus haut taux de vaccination en une seule journée dans la province a eu lieu la semaine dernière, alors que 11 000 Néo-Brunswickois ont reçu leur dose.

C’est 1000 de moins que l’objectif, selon ses estimations.

Vers l’objectif du 75 %

La deuxième étape du plan provincial prévoit une ouverture des frontières avec le reste du Canada le 1er juillet.

Pour ce faire, un Néo-Brunswickois de 65 ans et plus sur cinq doit aussi recevoir son deuxième vaccin contre la COVID-19 d’ici la fin juin.

Ça donne l’impression que ça va se faire assez facilement , renchérit Sylvain Fiset. Quand on parle de 20 % des gens de 65 ans et plus dans la province, on parle de 5 % de la population.

Sylvain Fiset, professeur-chercheur de l’Université de Moncton, campus d'Edmundston. Photo : Radio-Canada

Pour franchir la 3e étape, la phase verte du 2 août, 75 % des résidents devront avoir reçu leur deuxième dose.

Pour Sylvain Fiset, cela veut dire que plus de 250 000 personnes devront donc se faire vacciner durant le mois de juillet. Des critères irréalistes, selon lui.

Il y a des vacances, puis notre personnel de vaccination commence à être un peu fatigué avec l’année qu’on a eue. Ça fait que quelque part je me dis que c’est vraiment serré. Honnêtement à froid comme ça, je vous dirais qu’on ne va pas y arriver à l’étape numéro 3 , conclut le chercheur.

Pour y arriver, Sylvain Fiset estime qu’il faudrait qu’à partir d’aujourd’hui, la province vaccine en moyenne plus de 9000 personnes par jour jusqu’à la fin juillet.

D’après le reportage de Bernard LeBel