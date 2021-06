Un objectif de 300 000 $ pour la campagne du musée Louis-Hémon

La Fondation du musée Louis-Hémon a d'ailleurs annoncé une commandite de 150 000 $ de la part de Desjardins qui devient le partenaire majeur du projet de développement de l’institution muséale. La salle d’exposition permanente, qui sera aménagée dans l’église de Péribonka, portera le nom de Desjardins.

Un autre volet sera lancé mercredi alors qu'un coffret de produits régionaux sera offert. Le Coffret de Maria sera vendu en édition limitée à raison de 125 exemplaires par année pendant trois ans. Les coffrets, d'une valeur de 145 $, seront vendus 95 $ à la boutique du musée et en ligne. Les produits sont offerts gratuitement par les partenaires de l'initiative.

Le Coffret de Maria offre des produits régionaux. Photo : Carole Tremblay Photo

Partenaires de la campagne Le coffret de Maria Garma Impression

Microbrasserie Le Coureur des bois

Chocolaterie des Pères Trappistes

Produits Captive

Les Délices du Lac-Saint-Jean

Parc national de la Pointe-Taillon

Corporation de soutien économique de Péribonka

Le projet de redéploiement vise à installer le musée à l'intérieur de l'église de Péribonka. En décembre dernier, la maison Samuel-Bédard, où a séjourné Louis Hémon alors qu'il écrivait le roman Maria Chapdelaine, a été déménagé sur le terrain de l'église. C'est l'ancien maire de Dolbeau-Mistassini et député fédéral de Lac-Saint-Jean, Richard Hébert, qui dirige la campagne de financement.

Le musée Louis-Hémon étant l’un des principaux attraits de la région, c’est une grande fierté pour Desjardins de pouvoir donner vie au projet de redéploiement de ses installations. Je tiens à inviter la population et les entreprises du secteur Maria-Chapdelaine à s’impliquer dans la campagne de financement, a fait savoir, par communiqué, Marie-Claude Tremblay, directrice générale de la Caisse Desjardins du Nord-du-Lac-St-Jean.