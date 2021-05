Le choix du Dr Moore comme médecin hygiéniste salué en Ontario

Le prochain médecin hygiéniste en chef de l’Ontario guidera la province vers la fin de la pandémie. Le Dr Kieran Moore, qui entrera en poste le 26 juin, est décrit par ses collègues et amis comme un expert en santé publique qui donne des « réponses directes » et qui est un excellent communicateur.

Le Dr Moore, qui est actuellement médecin hygiéniste pour les services de santé publique de Kingston, Frontenac et Lennox & Addington, remplacera le Dr David Williams au poste de médecin hygiéniste en chef de l'Ontario.

La province a déclaré que les succès du Dr Moore dans sa gestion de la pandémie pour Kingston et 10 autres municipalités ont contribué à son embauche.

Bryan Paterson, le maire de Kingston, a déclaré qu'il ne s'est jamais inquiété parce qu'il travaillait avec l'un des meilleurs .

Lorsque vous lui posez une question, il vous donne une réponse directe , a déclaré M. Paterson lundi.

Je pense que ses compétences en matière de communication sont inégalées. C'est une chose d'être un expert et d'avoir des connaissances, mais c'en est une autre d'être capable de les expliquer en termes simples.

M. Paterson attribue au Dr Moore le mérite d'avoir poussé la province à adopter une approche régionale pour lever ses restrictions et il a récemment plaidé pour que les écoles de sa région puissent rouvrir le plus rapidement possible.

Le Dr Moore est à la tête de la Santé publique de Kingston, Frontenac et Lennox & Addington depuis 2017. Il a occupé le poste de médecin hygiéniste adjoint de 2011 à 2017.

Il s'est fait connaître localement pour ses vidéos YouTube dans lesquelles il explique, dans un langage simple, des sujets médicaux complexes et les raisons de certaines de ses décisions en matière de santé publique.

C'était très, très réussi, car lorsque vous vous adressez au public, vous devez le faire à un niveau que tout le monde peut comprendre , a déclaré le Dr Gerald Evans, directeur médical de la prévention et du contrôle des infections au Kingston Health Sciences Centre.

Les deux hommes se connaissent depuis deux décennies.

C'est vraiment sa capacité à s'adresser à une personne moyenne et à expliquer les risques et la raison des restrictions sanitaires qui, je pense, a vraiment contribué à créer cette adhésion ici au niveau local , a déclaré M. Paterson.

Le Dr Moore a contribué à l'introduction du port du masque dans la région bien plus tôt que ne le prévoyait le mandat provincial, a imposé des limites strictes aux rassemblements afin d'empêcher les fêtes massives dans la ville à l'occasion de la Saint-Patrick, et a ordonné la fermeture des salons de coiffure après une importante éclosion de COVID-19 l'été dernier.

Comme un bon joueur d'échecs, Kieran a toujours plusieurs coups d'avance , a déclaré Denis Doyle, président du conseil de santé local.

Selon ses collègues, le Dr Moore est un excellent choix pour sortir la province de la pandémie, en partie à cause de son expérience variée.

Il a passé des années en tant que médecin urgentiste à Kingston et a apporté son esprit novateur au poste, a déclaré le Dr Evans.

Le Dr Moore a mis en place le système de surveillance des services d'urgence qui permet de savoir de quoi les patients souffraient à leur arrivée à l'hôpital. C'était un moyen de détecter, par exemple, une éclosion de grippe beaucoup plus rapidement en attendant les résultats de laboratoire.

C'est très, très utile , a déclaré le Dr Evans.

Le Dr Moore a aussi une maîtrise en santé publique et en médecine de catastrophe.

Avec le Dr Evans, il a participé à l'organisation d'une réunion avec plus de 100 experts en soins de santé en février 2020 pour discuter de la façon de se préparer à la pandémie imminente.

Il est très collaboratif et a aidé à réunir les responsables de la santé publique et les médecins de l'hôpital local pour les mettre au courant , a déclaré le Dr Evans.

C'est un homme intelligent, passionné, énergique, qui a des principes et qui est proactif dans son approche , a ajouté le Dr Dirk Huyer, coroner en chef de la province.

M. Doyle ajoute que le Dr Moore est très actif en lien avec la crise des opioïdes. Nous sommes toujours concentrés sur la crise des opioïdes et nous avons récemment adopté une motion demandant au gouvernement fédéral de décriminaliser ceux qui consomment des drogues et nous voyons clairement qu'il s'agit d'un problème médical et non d'un problème criminel.

Avec les informations de CBC News