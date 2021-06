Bal des finissants annulé au Québec : élèves résignés, parents en colère

Les derniers espoirs d’un bal se sont envolés lundi, lorsque la santé publique a transmis ses directives au sujet des activités pour les finissants du secondaire . Si plusieurs élèves en avaient déjà fait leur deuil, leurs parents estiment que le gouvernement aurait pu faire preuve de davantage de flexibilité et de créativité pour leur offrir une expérience moins contraignante – et un plus beau souvenir.

Adèle Rivet terminera dans quelques jours sa cinquième secondaire à l’école Sophie-Barat, à Montréal. Elle a reçu la confirmation lundi qu’elle et ses camarades n’auraient pas droit à un bal traditionnel. Elle est déçue, mais elle prend l’annonce avec calme.

Je m’y attendais, honnêtement. J’aurais aimé avoir un bal, oui, mais pour moi, ce n’est pas la fin du monde. Une citation de :Adèle Rivet, finissante à l’école Sophie-Barat

Avant que les directives de la santé publique ne soient envoyées, son école secondaire avait déjà pris les devants et annoncé qu’il n’y aurait pas de bal encore cette année, mais qu’une collation des grades serait organisée. Les classes iront une à une à l’auditorium et les diplômes seront remis aux finissants. Les parents d’Adèle ne pourront pas y assister et l’école n’a pas prévu de rendre cet événement accessible à distance, en ligne.

Mais la journée sera quand même spéciale : Adèle a acheté une robe et une paire de souliers pour l’occasion et elle compte en profiter autant que possible.

Ça aurait été génial de pouvoir être tous ensemble, toute notre cohorte, dit-elle. Mais bon, c’est la décision qui a été prise et je ne vais pas contester ça.

Au moins, on va quand même avoir une petite conclusion à notre secondaire avec cette collation des grades , se console-t-elle.

Mathilde Bélanger, elle, termine sa cinquième secondaire au Collège Letendre, à Laval. Elle aussi se montre résignée.

C’est sûr que ça nous enlève notre dernier espoir d’avoir un bal habituel. Mais, depuis le début de l’année, on est habitué à avoir des déceptions. Une citation de :Mathilde Bélanger, finissante au Collège Letendre

Son collège avait lui aussi déjà annoncé ses couleurs, il y a quelques semaines.

Lors d’une journée d’activités spéciales, les élèves seront invités par classe-bulle pour une remise des diplômes à l’auditorium. Les parents pourront y assister à distance, par visioconférence. À leur retour en classe, des bouchées et des breuvages seront servis.

Mathilde et ses amis préfèrent voir le verre à moitié plein plutôt qu’à moitié vide. C’est mieux que rien, croit-elle. Quand on se compare avec les finissants de l’an dernier, on se console.

La question de l’heure parmi ses camarades de classe : quelle tenue choisir pour cette journée particulière? Sa classe a décidé d’opter pour une tenue chic – robes de bal pour les filles, tenues de soirée pour les garçons.

On est quand même contents, même si ça ne sera pas le meilleur bal au monde. On est heureux d’avoir quelque chose qui va souligner la fin de notre secondaire, au moins. Une citation de :Mathilde Bélanger, finissante au Collège Letendre

Emma-Rose Dufresne est sur le point de quitter le Collège Esther-Blondin pour se diriger vers le cégep. Elle est un peu plus morose qu'Adèle et Mathilde. Elle pensait encore possible qu'un miracle se produise. L'annonce du ministre Roberge du 20 mai dernier, lors de laquelle il avait abordé brièvement la question des bals des finissants, promettant de communiquer rapidement de plus amples détails à ce sujet, avait ravivé un certain espoir.

C'est triste. C'est dommage parce qu'on commençait à voir le bout du tunnel, avec notre vaccination et tout, explique-t-elle. On aurait voulu pouvoir organiser un souper au moins, un rassemblement avec toute notre cohorte, quelque chose.

La jeune fille de 16 ans, ses amies et son copain se sont procuré une tenue de bal, histoire d'être prêts si jamais l'événement se tenait. Elle a magasiné sa robe tout en portant un masque, une expérience qu'elle n'aurait jamais cru vivre. Mais Emma-Rose ne sait pas si elle aura l'occasion de la porter avant la fin de l'année scolaire. Elle attend de savoir ce qui sera proposé par la direction de son école.

Nous, on a passé notre cinquième secondaire au complet en pandémie. Ça fait un an qu'on n'a rien. On espérait que le gouvernement prenne ça en compte. Mais non. Une citation de :Emma-Rose Dufresne, finissante au Collège Esther-Blondin

La rigidité des règles dénoncée

Les parents de bien des finissants se montrent beaucoup moins compréhensifs que leurs enfants.

Anne-Marie Bélanger, mère d’un garçon qui termine sa cinquième secondaire dans une école de Lanaudière, est atterrée par les décisions prises par le gouvernement, qu'elle juge trop contraignantes.

En allant récupérer son fils à l’école en fin de journée, lundi, elle a pu discuter avec d’autres parents, tout aussi en colère qu’elle.

Anne-Marie Bélanger aurait espéré que le gouvernement trouve des solutions inventives pour permettre la tenue d'une certaine forme de bal des finissants pour les jeunes comme son fils. Photo : Romy Tremblay

Avec le nombre de nouveaux cas de COVID-19 en baisse, le fait que nos adolescents auront reçu leur première dose du vaccin depuis plusieurs semaines d’ici la fin de l’année scolaire, c’est totalement incompréhensible. Une citation de :Anne-Marie Bélanger, mère d’un finissant au secondaire

C’est la goutte qui fait déborder le vase. Je trouve qu’on leur fait payer très cher cette pandémie, à nos enfants , ajoute-t-elle, avec amertume. Depuis quelques semaines, elle et d'autres parents de la région avaient entamé une mobilisation pour tenter de convaincre les directions d'organiser un événement qui fasse office de bal des finissants. L'annonce de la santé publique vient contrecarrer ses projets.

Pourquoi ne pas utiliser des tests rapides pour dépister les jeunes avant la tenue du bal? Pourquoi ne pas l'avoir reporté, tout simplement? , se demande-t-elle.

Ça fait un an que tout le monde se réinvente. On n'aurait pas pu réinventer le bal des finissants aussi? Une citation de :Anne-Marie Bélanger, mère d’un finissant au secondaire

Nathalie Therrien, également mère d’un finissant du secondaire, abonde dans le même sens. J’ai eu une boule dans la gorge quand j’ai lu les directives , raconte-t-elle. Ce qui est proposé, ce n’est pas suffisant. Mon garçon, il ne pourra jamais revivre ces précieux moments là!

Elle trouve la décision d’exiger que les élèves restent dans leur classe-bulle excessive. Le gouvernement tranche trop carré. Mon fils ne pourra même pas voir ses amis en dehors de sa classe. On ne leur donne rien ou presque. Il va quitter le secondaire avec un souvenir de la pandémie de COVID-19, pas de son parcours scolaire ni de ses amis.

Sylvain Martel, porte-parole du Regroupement des comités de parents autonomes du Québec, estime que l’opinion de ces deux mères reflète celle de bien des parents. On aurait dû faire preuve d’un peu de créativité! On est au début d’un déconfinement. Et ce qu’on propose, c’est une journée normale ou presque, mais bien habillé.

Sylvain Martel, porte-parole du Regroupement des comités de parents autonomes du Québec, est déçu que les parents n'aient pas été consultés quant aux critères à respecter pour la tenue d'activités pour les finissants du secondaire. Photo : Radio-Canada / Courtoisie de Sylvain Martel

Il y a comme une espèce de double discours. En général, dans la population, on semble être en sortie de crise, on est dans un plan de déconfinement. Mais au niveau des finissants au secondaire, il n’y a aucun assouplissement. C’est un peu contradictoire. C’est deux poids, deux mesures. Une citation de : Sylvain Martel, porte-parole du Regroupement des comités de parents autonomes du Québec

M. Martel déplore que les parents n’aient pas été consultés dans cette réflexion et craint que la décision d’avoir opté pour ces directives qu’il qualifie de strictes soit un couteau à double tranchant.

En étant trop restrictif, on pousse nos adolescents à une certaine désobéissance, pense-t-il. Si on avait permis aux jeunes d’avoir un bal, peut-être que ça leur aurait suffi. Ce n’est pas parce qu’il n’y a pas de bal organisé à l’école que les jeunes ne vont pas s’en organiser un. Et là, ça va se faire sans aucune supervision!

Des directions soulagées

Le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, avait indiqué en point de presse le 20 mai dernier que les modalités concernant le bal des finissants seraient communiquées très bientôt . C’est finalement 11 jours plus tard que ces informations ont été diffusées.

Mais plusieurs directions d’écoles attendaient des éclaircissements depuis des semaines.

Chantal Longpré, directrice du Collège Esther-Blondin, à Saint-Jacques, dans Lanaudière, comprend que la situation est en évolution constante et qu’il est par conséquent difficile pour le gouvernement de donner des directives longtemps à l’avance.

Toutefois, elle est bien contente d’avoir enfin des précisions par rapport à ce qu'il est possible ou non de faire.

On attendait avec impatience ces informations-là. C’est sûr qu’on est à peine à trois semaines de la fin de l’année scolaire et on a bien des élèves insécures qui veulent savoir comment ça va se dérouler. Une citation de :Chantal Longpré, directrice du Collège Esther-Blondin

Son équipe avait préparé plusieurs scénarios afin d’être prête à réagir en fonction de ce qui allait être annoncé.

Ces informations lui permettront de prendre des décisions finales. On est en train d’analyser les directives afin de trouver la meilleure solution pour reconnaître le plus agréablement possible nos élèves qui finissent leur secondaire 5 , dit-elle.

Les parents vont être déçus parce qu’ils ne pourront être sur place pour la remise des diplômes, poursuit-elle. On va essayer de rendre ça le plus accessible possible. On est contraint, on n’a pas le choix!

Nicolas Prévost, président de la Fédération québécoise des directions d’établissement d’enseignement (FQDE), note que ses membres avaient joué de prudence dans les dernières semaines, préférant ne pas faire des promesses qu’ils ne pourraient pas tenir auprès des élèves et de leurs parents.

Il confirme que les directions des écoles secondaires sont soulagées d’avoir reçu des directives claires sur lesquelles se baser pour prendre des décisions.

Nicolas Prévost, de la Fédération québécoise des directions d’établissement d’enseignement, n'a pas été surpris d'apprendre que le gouvernement avait opté pour des mesures fermes sur la question des activités de fin d'année pour les finissants du Québec. Photo : Pace - Courtoisie de Nicolas Prévost

Est-ce que les consignes auraient pu arriver plus tôt? Oui, surtout considérant que le plan de match du déconfinement a été annoncé par le premier ministre Legault depuis un moment déjà. Une citation de :Nicolas Prévost, président de la Fédération québécoise des directions d’établissement d’enseignement

Il assure que ses membres sont à pied d'œuvre pour tenter d’offrir malgré tout une expérience intéressante à leurs finissants.