Denis Coderre se défend d'avoir texté au volant

Je ne texte pas en voiture , a assuré le candidat à la mairie, lundi, sur ICI RDI.

Une photo prise vendredi par un anonyme et publiée dimanche dans le Journal de Montréal montre pourtant le chef d'Ensemble Montréal en train de manipuler son téléphone en conduisant.

Ce qui est arrivé, c'est que mon cellulaire est tombé de son socle, et je l'ai capté rapidement , a expliqué Denis Coderre à Patrice Roy. Et à la lumière, on a arrêté, j'ai regardé si tout était correct et je l'ai replacé, tout simplement.

Entrevue avec Denis Coderre

Selon M. Coderre, cette histoire détourne la conversation des vrais enjeux et de la situation de Montréal, de comment on va sortir de la crise, des problèmes de sécurité, des coups de feu et de la réalité budgétaire de Montréal .

Le chef d'Ensemble Montréal regrette que les médias sociaux soient de plus en plus utilisés comme tribunal populaire .

À un moment donné, il faut que ça arrête. C'est de l'intrusion dans la vie des gens. Une citation de :Denis Coderre, chef d'Ensemble Montréal et candidat à la mairie

Ce phénomène risque même de décourager les citoyens de briguer des postes électifs, selon lui.

Vous savez, c'est ce genre d'intrusion là [...] qui décourage des gens de se présenter en politique, soutient M. Coderre. Parce qu'ils se disent : "Est-ce que je veux m'embarquer dans cette affaire-là?"

Plante dans l'embarras elle aussi

Denis Coderre n'est pas le seul candidat à la mairie dont le comportement a fait les manchettes en fin de semaine.

L'actuelle mairesse Valérie Plante a été surprise sur la terrasse d'un restaurant avec à sa table quatre autres personnes, dont le chef Danny St Pierre, alors qu'en zone rouge et en zone orange la santé publique autorise un maximum de deux adultes d'adresses différentes par table.

Mme Plante a reconnu son erreur samedi matin, tout en soulignant que l'incident n'avait duré qu'un moment, le temps de boire un verre .

La photo a fait le tour du web, vendredi dernier, alors que les terrasses venaient tout juste de rouvrir à Montréal. Photo : Frédérick Carle/Twitter

La lutte pour le contrôle de l'Hôtel de Ville de Montréal s'annonce féroce entre Denis Coderre, qui a confirmé en mars son retour en politique active, et Valérie Plante, cheffe de Projet Montréal.

Plusieurs autres candidats, comme Marc-Antoine Desjardins (Ralliement pour Montréal) et Balarama Holness (Mouvement Montréal) seront aussi sur la ligne de départ.

Un sondage Léger publié mardi dernier plaçait M. Coderre en avance malgré quelques impairs survenus récemment.

Le 14 mai, l'ancien maire a dû exclure de son équipe Ali Nestor pour des allégations de voies de fait et d'agression sexuelle. Il a aussi été photographié avec deux frères au passé criminel dans un parc du Sud-Ouest.