Plus de 67 % de la population vaccinée dans l’est ontarien

Près de 113 000 personnes ont reçu au moins une dose du vaccin contre la COVID-19 dans l’est ontarien, soit plus de 67 % de la population de cette région.

Le médecin hygiéniste du Bureau de santé de l’est de l’Ontario (BSEO), le docteur Paul Roumeliotis, a fait le point sur la situation épidémiologique de sa région, lundi.

Le Dr Roumeliotis s’attend à ce que la proportion de population vaccinée grimpe à 73 % la semaine prochaine, et à 78 % la semaine suivante. Entre le 1er et le 12 juin, presque tous les 18 000 rendez-vous qui avaient été offerts sont pris. Plus de 3000 d’entre eux sont pour des adolescents âgés de 12 à 17 ans.

L’est ontarien recevra des dizaines de milliers de vaccins dans les semaines à venir et de nouvelles plages horaires seront ouvertes pour la vaccination. Certaines seront réservées aux 12 à 17 ans dans les semaines du 14 et du 21 juin.

Par ailleurs, comme à Ottawa, les défaillances du système provincial de prise de rendez-vous ont empêché des citoyens de 80 ans et plus de devancer leur deuxième dose, lundi, a ajouté le Dr Roumeliotis. Patience : il sera possible de le faire en ligne ou par téléphone dans les prochains jours, a-t-il dit.