Nominations à la magistrature : le Bloc québécois interpelle le gouvernement

Dans un article publié samedi, Radio-Canada révélait que le ministre de la Justice, David Lametti, avait, par erreur, annoncé, la semaine dernière, sur Twitter la nomination de trois nouveaux juges qui ne faisaient pas partie des cinq dévoilés dans un communiqué de presse, un peu plus tôt.

Parmi eux, l’avocat Daniel Urbas, nommé à la Cour supérieure du Québec, un des donateurs de M. Lametti, selon les données compilées par Élections Canada.

Cette nomination n’a pas encore été officialisée, mais si elle se confirme, il s’agirait du deuxième juge nommé à avoir contribué à la course à l’investiture de M. Lametti, après la nomination de Philippe Bélanger à la Cour supérieure du Québec, l’an dernier.

En Chambre, lundi, le député bloquiste de Rivière-du-Nord, Rhéal Fortin, a interpellé le gouvernement, lui demandant de se doter d'un processus de nomination impartial avant toute nouvelle annonce.

Prenant la parole à la place de son ministre, le leader du gouvernement à la Chambre des communes, Pablo Rodriguez, a assuré que le gouvernement respecte toutes les règles en place.

C’est évident que le processus se fait en toute indépendance, en respectant toutes les règles en place , a-t-il dit.

Mais le député Fortin est revenu à la charge, accusant les libéraux d’utiliser la base de données privée du Parti libéral, nommée la Libéraliste , qui contient des informations détaillées sur les interactions qu’ont eues certains candidats avec le parti, dans son processus de sélection des futurs juges. La preuve, selon M. Fortin, que les critères choisis ne sont pas impartiaux.

Arif Virani, secrétaire parlementaire du ministre de la Justice et procureur général du Canada (Archives) Photo : CBC

Le secrétaire parlementaire du ministre de la Justice et procureur général du Canada, Arif Virani, a lui aussi assuré qu’un processus a été mis en place pour nommer les juges qui sont qualifiés, mais aussi qui représentent notre diversité .

On veut souligner que le commissaire [aux conflits d’intérêts et] à l’éthique a soulevé que le fait d'avoir fait un don, simplement, ne fait pas un lien d'amitié, c'est-à-dire qu’on fait un bon travail de diversifier les juges et de nommer les bons candidats pour le banc , a-t-il poursuivi.

Mais pour M. Fortin, le problème ne vient pas de la qualité des candidatures, mais de la nomination de personnes qui ont fait des dons au Parti libéral du Canada. Et pour lui, il ne s’agit pas d’une coïncidence.

Le député Arif Virani a toutefois insisté que l’annonce de la nomination de M. Urbas a été faite par le ministère de la Justice et non par le ministre lui-même.

Nous avons déjà fait des excuses vis-à-vis des personnes nommées. Nous avons communiqué les excuses. Nous avons réglé le problème et la situation , a-t-il assuré.

Ces réponses qui n’ont manifestement pas convaincu le Bloc québécois qui s’est fendu d’un communiqué en fin de journée, lundi.

C’est la crédibilité de tout le système de justice qui est mise en péril par les libéraux lorsqu’ils vérifient l’allégeance libérale des candidats avant de les nommer à ces hautes fonctions. C’est connu depuis deux ans que les libéraux filtrent les candidatures à la magistrature dans leur outil partisan, la "Libéraliste", afin de déterminer leur historique comme membres et/ou donateurs du Parti libéral. [...] La compétence doit être le seul critère de sélection des juges, surtout pas leur proximité avec la famille libérale , a déclaré M. Fortin.

Les libéraux doivent rendre des comptes sur cette pratique condamnable et y mettre fin. Une citation de :Rhéal Fortin, député du Bloc Québécois

Le Bloc québécois indique vouloir mettre fin à cette pratique archaïque et plus que douteuse concernant la nomination partisane des juges .