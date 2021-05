Des places limitées dans des camps de jour de l’Abitibi-Témiscamingue

Dans plusieurs camps de jour et camps de vacances en Abitibi-Témiscamingue, les places seront limitées cet été. En plus des mesures sanitaires, le manque de moniteurs réduit le nombre d’inscriptions possibles.

Au camp de jour des Débrouillards, la pénurie de moniteurs est telle que le camp de jour pourrait ne pas avoir lieu à Ville-Marie et à Val-d’Or. La coordonnatrice pour les Débrouillards à Technoscience Abitibi-Témiscamingue, Manon Hardy, rapporte que la recherche d’employés est ardue cette année.

Un peu comme partout en ce moment, on a un manque de main-d'œuvre, au point où présentement, il y a peut-être des groupes qu’on ne sera même pas capable d’ouvrir à cause de ça , dit-elle.

À Rouyn-Noranda, une vingtaine d’enfants sont sur la liste d’attente, estime Manon Hardy. Pour les camps des Débrouillards à Ville-Marie et à Val-d’Or, on peine à trouver des moniteurs.

C’est assez incroyable la liste d’attente qu’on a et nous, notre but, c'est d’être capable de répondre positif à tous ces parents qui sont en attente , ajoute-t-elle.

Au centre de plein air du lac Flavrian, la directrice générale Mélanie Gérard dit avoir comblé environ la moitié des postes jusqu’à maintenant.

Aux Camps en folie à Val-d’Or aussi, plusieurs familles ne savent pas si elles auront une place. La gestionnaire des Camps en folie Ariane Gaudet remarque que les besoins pour des places en camp de jour sont criants.

La période d'inscription a ouvert en avril et c’était un peu la folie furieuse au début. Tout le monde voulait s’inscrire [...] J’ai quelques camps où il y a encore des places, mais la majorité des camps, j’ai une liste d'attente , remarque-t-elle.

Cependant, selon Valérie Castonguay, agente de développement en loisirs et en culture à la Ville d’Amos, la forte demande pour des places perdure depuis quelques années déjà.

On n’est pas ouvert à plein potentiel comparativement aux années sans COVID-19. On a plus de place que l’année dernière, mais on en a moins que les années sans COVID-19. C’est rare qu’on ait une semaine où les camps de jour ne sont pas pleins, et ça avant la COVID aussi , souligne-t-elle.

Au camp de jour d’Eau vive expérience, plusieurs moniteurs qui détenaient leur formation pour animer des groupes en kayak se voient dans l’impossibilité de travailler, comme l'indique Cédric de Marneffe.

Parmi les moniteurs, il y en a plusieurs qui ont de jeunes familles, dit-il. C’est principalement lié à des problématiques de disponibilités de garderies , observe-t-il.

Plusieurs camps continuent de chercher des moniteurs afin de pouvoir accueillir les enfants d'ici la fin juin.