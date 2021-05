Une maison d’hébergement pour femmes pourrait voir le jour en Abitibi-Ouest

Il s’agit d’un projet qui se développe depuis deux ans grâce à l’équipe du Centre de femmes l’Érige, situé à La Sarre.

Julie Frenette, intervenante au Centre de femmes l’Érige, a travaillé au développement de ce projet. C’est sûr que c’est un projet à très long terme, parce que pour avoir entre autres la reconnaissance du gouvernement au niveau du programme de soutien aux organismes communautaires, il va falloir qu’on fonctionne deux ans sans subventions, minimalement , explique-t-elle.

Ces deux années servent à prouver que l’organisme répond à de réels besoins de la communauté et que celle-ci est prête à s’impliquer dans le projet. Après, la Maison sera éligible à obtenir un financement gouvernemental. Entretemps, l’équipe doit obtenir son financement grâce à des collectes de fonds et des dons de la population.

L’enjeu, il est là, parce qu’une maison d’hébergement, c’est quand même un roulement 24/7. C’est une maison, mais c’est aussi des intervenantes qui sont là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Une citation de :Julie Frenette, intervenante au Centre de femmes l’Érige

Depuis plusieurs années, l’absence de maison pour femmes et enfants victimes de violence en Abitibi-Ouest est dénoncée. Le Centre l’Érige a donc développé un projet d’affaires et a enregistré l’organisme. Depuis janvier, la Maison possède également son propre conseil d’administration réunissant des bénévoles.

Le Centre l’Érige s’est inspiré de la maison d’hébergement située à Ville-Marie, puisque sa situation est celle qui leur ressemble le plus. La maison couvre un grand territoire et une population répartie sur des distances assez grandes. La Maison l’Émeraude souhaite donc pouvoir avoir de six à huit lits et avoir une quinzaine de travailleuses.

Malheureusement, ce qu’on constate depuis deux ans, c’est que le processus est vraiment difficile, il y a beaucoup d’étapes, puis malgré le fait que c’est urgent et que c’est important, on ne peut pas faire fi de tout le processus, dont les deux ans de roulement sans financement , déplore Mme Frenette.

La première collecte de fonds pour le projet de maison l’Émeraude sera annoncée le 14 juin prochain sous forme de 5 à 7 extérieur dans la cour du Centre de femmes l’Érige, à La Sarre. L’inscription pour l’événement est obligatoire. Il s’agira d’une vente de petits gâteaux en collaboration avec une entrepreneure de l’Abitibi-Témiscamingue. Un logo personnalisé sera également dévoilé à cette même date.

Même si l’organisme n’a pas encore une maison physique, l’équipe souhaite pouvoir offrir du soutien aux femmes victimes de violence conjugale avec l’aide d’intervenantes.

Ce n’est pas parce qu’on n’a pas de maison d’hébergement qu’on n’a pas de violence conjugale, au contraire. Et, le fait qu’on n’ait pas de maison d’hébergement pour ces femmes-là, malheureusement, ce qu’on constate, c’est souvent qu’elles vont retourner avec leur conjoint, parce que c’est trop loin d’aller à Rouyn-Noranda ou à Amos ou à Val-d’Or ou à Ville-Marie , souligne Julie Frenette.

Environ 100 femmes d’Abitibi-Ouest vont chercher de l’aide au Centre femmes l’Érige chaque année. La Maison l’Émeraude souhaite donc offrir du soutien le plus rapidement possible aux femmes et aux enfants qui en ont besoin, mais l’aide de la population est nécessaire pour cette réalisation.

Les avancées de la campagne de financement seront dévoilées sur la page Facebook de la Maison d’hébergement l’Émeraude.