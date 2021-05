Damien Robitaille et Stef Paquette au spectacle de la Saint-Jean de Kapuskasing

Les deux artistes sont appelés à donner chacun un concert virtuel lors de la soirée de clôture des festivités qui vont avoir lieu du 21 au 24 juin.

C’était important pour le comité d’offrir un spectacle cette année. Même si le format est virtuel, notre mandat reste le même : faire vibrer la communauté francophone dans la région du Nord de l’Ontario , indique Andy Deschamps, président du comité du festival de la Saint-Jean de la région de Kapuskasing.

Le choix des deux chanteurs franco-ontariens a été évident, selon M. Deschamps.

C’est un spectacle virtuel et on sait que Stef Paquette va être bon pour animer une foule dans ce contexte , explique-t-il.

Stef Paquette, auteur-compositeur-interprète originaire de Sudbury, est l'une des têtes d'affiche du spectacle de la Saint-Jean de Kapuskasing. Photo : Etienne Ranger

De plus, avec toutes les vues sur ses vidéos de chanson que Damien Robitaille a eues pendant la pandémie, en tant que comité on s’est dit que si on devait faire un spectacle virtuel cette année, que c’était certain qu’il fallait l’inviter .

Les célébrations de la Saint-Jean de Kapuskasing incluent aussi un concours de talent, des membres du public sont invités à envoyer des vidéos de chant, de danse ou d’autres arts de la scène à l’organisation.