En image : commémorations à travers le Canada pour les victimes de Kamloops

Les chaussures d'enfants s'empilent devant la cathédrale Sacré-Cœur de Whitehorse où certains assurent la veille. Photo : Radio-Canada / Vincent Bonnay

Depuis la terrible découverte la semaine dernière, les communautés de partout au Canada sont en deuil. Les gens se rassemblent, des oursons en peluche sont placés devant des maisons et des mémoriaux commémoratifs improvisés ont été créés dans plusieurs villes. Ceux-ci sont souvent de centaines de petites paires de chaussures, chacune représentant l’un des enfants dont les restes ont été trouvés.

Une cérémonie en mémoire des petites victimes a eu lieu au centre-ville de Charlottetown lundi. Photo : CBC / Joahn Robertson

Les drapeaux des édifices fédéraux ainsi que les drapeaux des édifices provinciaux de la Colombie-Britannique sont en berne et le resteront pour les prochains jours.

Une réconciliation sérieuse implique beaucoup plus que des gestes symboliques comme de mettre en berne nos drapeaux et nous sommes engagés à faire ce travail , indique la province dans les médias sociaux.

Des peuples autochtones de l'Association des femmes des Premières Nations du Pacifique ont organisé une cérémonie à Vancouver le 28 mai après avoir appris que les restes de 215 enfants ont été retrouvés dans l'ancien pensionnat autochtone de Kamloops, sur la Première Nation Tk’emlúps te Secwépemc. 215 paires de chaussures d'enfants ont été disposées sur les marches de la Vancouver Art Gallery, à Vancouver, en souvenir des enfants. La Société des survivants des pensionnats autochtones demande à l'Église catholique, qui a dirigé l'école de 1890 à 1969, et au pape de s'excuser pour les pensionnats. Une veillée a eu lieu à Calgary en mémoire des enfants du pensionnat autochtone de Kamloops. Des chaussures représentant les corps de 215 enfants retrouvés enterrés sur le site de l'ancienne école cette semaine ont été déposées sur les marches de la mairie. Des gestes commémoratifs ont été respectés dans chacun des trois territoires du Grand Nord en mémoire aux enfants du pensionnat autochtone de Kamloops. Le gouvernement du Yukon a annoncé que les drapeaux des édifices territoriaux demeureront en berne pendant 215 heures, une heure pour chaque dépouille du pensionnat de Kamloops. Le parvis de la co-cathédrale St-Patrick's de Yellowknife s'est transformé pendant la fin de semaine à la mémoire des enfants disparus de Kamloops. Des paires de chaussures ont été déposées devant la cathédrale Saint-Jude à Iqaluit. Chargement de l’image Les marches du Palais législatif de Regina, en Saskatchewan, avec un chandail orange et 215 paires de souliers en l'honneur des corps des enfants retrouvés près du pensionnat autochtone de Kamloops. Chargement de l’image Un chandail orange a été accroché à l'extérieur de la cathédrale St. Mary, une église catholique romaine du centre-ville de Winnipeg, en l'honneur des 215 enfants retrouvés enterrés sur le terrain de l'ancien pensionnat autochtone de Kamloops. Chargement de l’image Des membres de la patrouille du clan Bear ont déposé des chaussures dans le cercle Oodena, à La Fourche, à Winnipeg, en mémoire des 215 enfants dont les corps ont été retrouvés à Kamloops. Chargement de l’image Des membres des communautés autochtones et des résidents de Toronto ont organisé une veillée aux chandelles au Nathan Phillips Square dimanche soir en l'honneur des 215 enfants dont les corps ont été découverts sur le terrain d'un pensionnat à Kamloops, en Colombie-Britannique. Chargement de l’image Un mémorial de fortune a été érigé devant l'Assemblée législative de l'Ontario à la mémoire des 215 enfants. Chargement de l’image Des centaines de chaussures d'enfants ont été placées sur les marches de la basilique Saint-Pierre de London, en Ontario. Des fleurs ainsi qu'un chandail orange, un symbole destiné à sensibiliser à l'impact durable des pensionnats sur les enfants autochtones, ont également été aperçus sur les marches. Chargement de l’image L'église catholique a exploité le pensionnat autochtone de Kamloops de 1890 à 1969, lorsque le gouvernement fédéral a pris en charge l'administration pour l'exploiter comme résidence pour une école de jour, jusqu'à sa fermeture en 1978. Chargement de l’image La tombe du Dr Peter Henderson Bryce, un médecin travaillant pour le gouvernement fédéral qui a dénoncé le taux de mortalité élevé des enfants autochtones dans les pensionnats et qui a fait l'objet de représailles pour son travail, a été décorée de jouets pour enfants au cimetière Beechwood à Ottawa. Chargement de l’image Une affiche appelant à une enquête a été placée près d'un mémorial sur la Colline du Parlement à Ottawa, dimanche. Le gouvernement fédéral est également exhorté à rechercher des tombes dans d'autres pensionnats du pays. Chargement de l’image Vendredi, le ministre fédéral des Services aux Autochtones, Marc Miller, et d'autres députés ont tenu un moment de silence à la Chambre des communes. Chargement de l’image Plusieurs personnes sont venues se recueillir devant l'église Saint-Sauveur de Val-d'Or, au Québec, lundi. Chargement de l’image Les membres de la communauté du territoire mohawk de Kahnawake ont défilé dans la ville, dimanche, en l'honneur des victimes. (Peter McCabe/AFP/Getty Images) Chargement de l’image Les drapeaux sont en berne devant l'hôtel de ville de Dieppe au Nouveau-Brunswick. Chargement de l’image La Première Nation de Spikene'katik en Nouvelle-Écosse a placé 215 paires de chaussures d'enfants devant l'église en mémoire des victimes. C’est important aussi de comprendre que le gouvernement continue de retirer des enfants autochtones de leur famille , explique la cheffe du Parti vert, Sonia Furstenau en ajoutant que le gouvernement doit offrir un meilleur accès aux ressources dont les communautés autochtones ont besoin pour guérir et se remettre.

Je peine à trouver les mots pour exprimer mon horreur et mon deuil , a indiqué de son côté la médecin hygiéniste en chef, Bonnie Henry, la voix nouée par l’émotion lors du point de presse consacré au bilan de la COVID-19.

Le syndicat des enseignants de la province encourage ses membres et les élèves des écoles à revêtir un chandail orange du 31 mai au 4 juin.

Chargement de l’image À Winnipeg, Gerry Shingoose, une aînée autochtone, a joué du tambour et chanté pour les 215 enfants de Kamloops, dont les décès ne sont pas documentés. Photo : Facebook/Viv Ketchum

Cette découverte est un rappel pour tous les survivants de la vérité avec laquelle ils sont forcés de vivre au quotidien , écrit la vice-présidente du Conseil de Bande Nuu-chah-nulth, Mariah Charleson, dans un communiqué.

Le Conseil de Bande demande à la population d’être doux les uns envers les autres puisque cette découverte peut être difficile pour plusieurs.

Chargement de l’image Des membres de communautés autochtones à Toronto ont allumé des bougies, dansé, chanté et joué du tambour lors d'une veillée à la mémoire des enfants, à Toronto, dimanche. Photo : Radio-Canada / Mark Bochsler / CBC

En Ontario, un feu sacré restera allumé quatre jours au monument devant l’ancien pensionnat autochtone Saint-Joseph, à Thunder Bay et Toronto mettra ses drapeaux en berne à la mémoire des jeunes victimes.

Entre 1880 et 1996, le Canada comptait environ 130 pensionnats autochtones. Durant plus de cent ans, le gouvernement canadien a arraché plus de 150 000 enfants à leur famille pour les envoyés dans ces pensionnats qui avaient pour but de les assimiler afin d'étouffer la culture autochtone.