Décès de l'artiste Youssou Seck

Issu d’une longue descendance de griots, responsables de transmettre la tradition orale et artistique, Youssou Seck était devenu l’un des musiciens africains les plus en vue lors des événements franco-africains.

La clé de son succès se trouvait dans son authenticité, selon son épouse Holly Crawford. Il se fichait de savoir quel était le public, il jouait avec la même passion pour une seule personne ou pour un public de 1000 personnes , se rappelle-t-elle.

Pour tous ceux qui ont connu Youssou, c’est de son sourire, sa bonne humeur, sa générosité et bien entendu sa musique que les gens vont se rappeler , dit-elle.

La scène c’était sa passion. Une citation de :Holly Crawford, épouse de Youssou Seck.

Il remporte un Juno en 1995 avec la formation Takadja, qu’il a rejoint lors de son arrivée au Canada en 1991. Le deuxième intitulé Diyé reçoit également une nomination aux Juno de 1998.

Le groupe Takadja remporte un Juno en 1995, de la catégorie meilleur album de musique du monde décerné à l’album Music from Africa. Photo : JUNOS

Nathalie Cora, musicienne du groupe Takadja avec qui il a remporté le prix, se souvient d’un homme qui n’était pas attiré par les récompenses.

Ses grands accomplissements étaient d’ordres spirituels. Les prix c’est bien, mais lui il faisait ça pour l’amour de la musique , dit-elle

Il établit sa carrière  (Nouvelle fenêtre) en jouant d’instruments à percussion tels que le kenkeni et le dundumba, ainsi qu’en composant et chantant au sein des groupes Takadja et Baobab électrique.

Elle se souvient de Youssou Seck comme d’un épicurien que l'on peut difficilement déstabiliser. Une fois en concert il a perdu sa dent et il a récupéré l'événement pour faire rire la foule, se remémore-t-elle. C’est un homme qui vivait à 200 %.

Youssou le rassembleur

C’était un artiste qui était fier de son héritage sénégalais et qui s’en servait pour rassembler des foules, explique-t-elle.

Les tournées se succèdent à travers le Canada et les États-Unis. En 2003, il s’installe à Calgary et poursuit ses expériences musicales au sein de la formation Los Morenos avec des penchants flamenco-fun et de l’hétéroclite Dr Zoo, qualifié de fusion afro-celtique.

Carole Saint-Cyr qui fut son impresario pendant trois ans à partir de 2012 se souvient d’un artiste avec qui il était très facile de travailler.

Youssou était reconnaissant de tout, et il n’a pas oublié de remercier le Regroupement artistique francophone de l’Alberta, le RAFA, lorsque l’organisme l’a pris sous son aile pour l’aider à sortir son album, confie-t-elle. Quand je pense à lui, je pense à son sourire, c’était une belle âme.

Habitué des séances d'improvisations entre amis au café Kawa à Calgary, il était aussi l’un des musiciens africains les plus en vue lors des événements franco-africains.

Youssou Seck était un rassembleur, ajoute le musicien percussionniste guinéen de Calgary Ibrahima Diallo avec qui il a partagé la scène depuis le début des années 2000.

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

Il représentait beaucoup pour la communauté africaine ici, surtout la communauté sénégalaise et la communauté guinéenne, dit-il. Il s’est beaucoup investi dans les communautés africaines en donnant son art et son aide. Par exemple chaque année il venait jouer pour les fêtes d’indépendance organisée par la communauté guinéenne et sénégalaise.

Un leader de la communauté africaine

Reconnus comme un leader dans la communauté africaine, les mots de sympathie ont envahi les réseaux sociaux depuis l’annonce de son décès.

Les témoignages de ceux qui l’ont côtoyé sur scène aussi afflux, comme celui du musicien Sylla Bassirou, percussionniste sénégalais de Calgary.

Il était connu et apprécié de tous et malgré que je sois arrivé à Calgary avant lui, il m’a présenté beaucoup de monde , raconte-t-il.

C’était notre grand frère à tous. Une citation de :Sylla Bassirou, percussionniste sénégalais de Calgary

La famille de Youssou Seck tient à rapatrier son corps au Sénégal pour tenter le plus possible de suivre les rites funèbres du pays. Il existe différentes collectes de fonds qui sont en cours entre autres avec la communauté sénégalaise et la communauté guinéenne de Calgary. Les gens qui seraient intéressés peuvent envoyer un courriel à secka72@yahoo.ca avec la mention POUR YOUSSOU.