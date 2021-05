Le site temporaire d’hébergement pour itinérants demeure fort occupé à Val-d’Or

Le Centre intégré de santé et services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue (CISSS-AT) n’a pas fixé de date limite pour l’opération du lieu d’hébergement temporaire pour itinérants de Val-d’Or.

Le local situé au sous-sol de l’église Saint-Sauveur a été ouvert en janvier en pleine période de confinement et de couvre-feu au Québec. L’objectif du CISSS-AT était notamment d’offrir une alternative à la Piaule, aux prises avec un manque criant d’espace.

Alors qu’une moyenne de 17 personnes par soir fréquentait le lieu d’hébergement à son ouverture, l’arrivée du temps plus chaud a très peu changé l’achalandage.

On s’attendait à une diminution avec le printemps, mais on constate que le besoin demeure très élevé, confirme Martin Trottier, directeur adjoint au programme santé mentale, dépendance et itinérance au CISSS-AT. Il y a toujours des mesures sanitaires de confinement en place et on ne peut pas cibler une date précise pour la fin du service. Peut-être que ça ira à la fin de l’été, peut-être avant. On ne sait pas comment la situation va évoluer. Le constat actuel, c’est qu’on a encore besoin de ce site non traditionnel.

Le CISSS-AT dit cependant se pencher activement sur la suite des choses, en collaboration avec des partenaires communautaires comme la Piaule, Chez Willie, la SQ ou encore la Ville de Val-d’Or.

C’était entendu dès le départ du projet que si le besoin d’un tel service se maintenait, il y aurait une transition nécessaire vers le réseau communautaire pour qu’il le prenne en charge, ajoute M. Trottier. On travaille présentement pour voir comment on va pouvoir continuer d’offrir une réponse qui soit adaptée aux besoins réels sur le terrain. On suit la situation, mais on n’est pas en mesure présentement de dire si la solution à long terme passe par un deuxième site d’hébergement permanent.

Le CISSS-AT se donne jusqu’à la fin juin pour poursuivre les démarches avec ses partenaires afin de définir la suite des choses.

Prise de conscience

À La Piaule, le président Stéphane Grenier confirme que l’organisme est toujours aux prises avec des enjeux d’espace pour loger la clientèle itinérante.

Tant qu’on devra respecter des normes de distanciation, il y aura des débordements, affirme-t-il. On vit un peu d’incertitude avec l’avenir du site temporaire, mais on sent quand même un mouvement de fond pour mettre en place quelque chose de plus permanent. Il y a comme eu une reconnaissance du problème. Le fait d’opérer le site a permis au CISSS-AT de se rendre compte de l’ampleur de la tâche sur le terrain. On ne sait pas vers quoi on s’en va, mais je sais que la vision ne sera plus la même.

La Piaule entend continuer de participer aux rencontres pour planifier la stratégie à court et à long terme sur l’itinérance à Val-d’Or. L’organisme se dit aussi prêt à opérer un deuxième site d’hébergement, si le financement est au rendez-vous.