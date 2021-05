Rentrée universitaire et collégiale : le défi de la ministre McCann relayé dans la région

La ministre de l'Enseignement supérieur a fait cette annonce lundi après-midi en compagnie du directeur national de la santé publique, le Dr Horacio Arruda.

Du côté de l'Université du Québec à Chicoutimi (UQAC), la directrice du Service des communications et des relations publiques, Marie-Karlynn Laflamme, est optmiste. On peut penser qu'on va voir renaître notre campus. On va ouvrir nos portes, on va vivre enfin la vie universitaire comme il se doit et les étudiants vont avoir accès à leur salle de classe, à leur laboratoire, comme ils l'ont connu précédemment pour ceux qui ont connu l'avant-pandémie. Cependant, il y a quelque chose qu'il faut retenir, c'est que ce n'est plus la pandémie qui nous mène, c'est les étudiants maintenant qui ont entre les mains la clé pour un retour à l'automne , a-t-elle insisté.

Au Cégep de Chicoutimi, l'incitation à la vaccination est la même. On sait que la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean répond extrêmement bien à la campagne de vaccination, donc on souhaite évidemment fortement que les jeunes embarquent dans ce mouvement-là et se fassent vacciner rapidement , a plaidé Christian Tremblay, directeur des études.

Par contre, la direction ne met pas tous ses oeufs dans le même panier. On préparait un plan avec un mètre de distance, ce qui doit quand même rester dans nos cartons au cas où on n'ait pas atteint le 75 % ou qu'il y ait des éclosions , a enchaîné Christian Tremblay.

D'après le reportage de Mireille Chayer