Les jeunes des Premières Nations isolées vaccinés d'ici la fin de juillet

Menée par le service d’ambulance aérienne Ornge, l’Opération Immunité 2.0 permet d’offrir le vaccin Pfizer contre la COVID-19 aux jeunes de 12 ans à 17 dans les communautés autochtones accessibles par avion.

La campagne veut tirer parti du succès de la première Opération Immunité, un effort massif pour vacciner les adultes des communautés éloignées, l’hiver dernier.

Ornge a conclu des partenariats avec certains organismes comme la Nation Nishnawbe Aski et la Weeneebayko Area Health Authority.

Au cours des deux prochains mois, des équipes composées d'ambulanciers paramédicaux, de médecins et d'infirmières visiteront 31 communautés accessibles par avion, ainsi que Moosonee, dans le but d'administrer les premières et deuxièmes doses aux jeunes d'ici la fin juillet.

Les premières cliniques sont offertes à Neskantaga et Webequie lundi et mardi.

Je suis heureux que cela se produise. Lorsque nous avons eu quelques cas dans la communauté, les gens ont estimé qu'il était plus important de faire vacciner autant de personnes que possible. Une citation de :Chris Moonias, conseiller spécial, Première Nation Neskantaga

M. Moonias souligne que 45 jeunes de sa communauté sont éligibles à recevoir le vaccin et 35 d’entre eux ont accepté jusqu’à maintenant, soit environ 80 % des jeunes de Neskantaga.

Le conseiller spécial de la Première Nation de Neskantaga, Chris Moonias, a publié cette photo sur Twitter de Theron Anderson, 13 ans, recevant lundi sa première dose du vaccin Pfizer contre la COVID-19. Photo : Marcia Anderson

Il qualifie Neskantaga de priorité puisque la communauté est toujours confrontée à un avis d’ébullition d’eau et à des logements surpeuplés.

La distanciation sociale et le lavage des mains sont pratiquement impossibles en raison de ces situations , souligne-t-il.

La province prévoit avoir administré la première et la deuxième dose du vaccin aux jeunes de ces communautés d’ici la fin de juillet.

Les équipes de santé offrent également des vaccins aux adultes qui ont raté les premières cliniques.

Le lancement de la campagne est quelque chose à célébrer, affirme Lloyd Douglas, le médecin de santé publique du Sioux Lookout First Nations Authority, un autre partenaire dans l’initiative.

C'est extrêmement important et je suis enthousiaste , dit-il en ajoutant que les vaccins feront une grande différence pour les jeunes.

M. Douglas explique que les Premières Nations isolées ont fait d'immenses sacrifices au cours de la dernière année afin d'empêcher la propagation de la COVID-19, notamment en mettant en œuvre des restrictions de voyage qui ont eu un impact sur la capacité d'accéder à des soins de santé et à l'éducation.

Le médecin souligne l'importance de cette campagne pour la santé mentale des enfants qui, depuis plus de 15 mois, ont été déconnectés d’enseignants et d’amis, à cause de la pandémie.

Ce vaccin ne vise pas seulement à protéger ces jeunes d'une maladie infectieuse. Pour moi, ce vaccin symbolise l'espoir pour les jeunes. Une citation de :Lloyd Douglas, médecin de santé publique, Sioux Lookout First Nations Authority

Le chef de l'exploitation, opérations médicales et opérations conjointes avec Ornge, Wade Durham, dit que la participation communautaire est au coeur de cette campagne, comme lors de la première.

La participation de la communauté était vraiment essentielle pour impliquer les communautés tôt, obtenir leur soutien et répondre à leurs questions ou préoccupations avant notre arrivée , dit-il.

Avec les informations de CBC