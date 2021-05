Série de fusillades à Ottawa : pas d’explication simple, dit le chef de la police

À ce moment-ci, il n’y a aucun lien connu entre les trois fusillades du week-end, a-t-il mentionné en conférence de presse, lundi.

À l’heure actuelle, le SPOService de police d'Ottawa enquête simultanément sur la mort d’Abdulqadir Yusud, survenue mercredi; sur le double homicide des frères Abdulaziz et Mohamad Abdullah de vendredi, et sur le décès de Warsama Youssouf, dans la nuit de samedi à dimanche. Une personne a aussi été blessée dans une quatrième fusillade, dimanche soir.

Ces actes de violence avaient tous un lien avec la drogue, mais il est impossible pour l’instant de faire un lien définitif avec les gangs de rue, a ajouté Peter Sloly.

Il n’y a pas de fil conducteur qui explique le pic récent de violence dans la ville , a-t-il dit.

Le SPO Service de police d'Ottawa a déjà commencé à mettre en place un nouveau plan opérationnel en réponse à cette flambée de violence. Le corps policier continue de planifier certains éléments qui vont impliquer des partenaires communautaires. Pendant la fin de semaine, les agents ont commencé à identifier des personnes et des endroits qui présentent un haut niveau de risque.

Les fusillades sont en augmentation à Ottawa en 2021, après une année particulièrement calme à ce chapitre, a continué Peter Sloly.

Et elles se dispersent : alors qu’elles se produisaient dans une proportion relativement petite de la géographie d’Ottawa , ce territoire s’est agrandi de façon significative , particulièrement dans les dernières semaines.

De plus en plus de ces crimes ont un lien avec le transport de drogues et d’armes à feu, note le chef du SPOService de police d'Ottawa .

Ces personnes se croisent de façon imprévue dans des endroits plutôt aléatoires et déclenchent des actes de violence qui impliquent des armes à feu , a-t-il détaillé.

Cela rend les méthodes policières traditionnelles moins efficaces, dit-il, d’autant plus que les gangs sont moins centralisés que dans le passé.