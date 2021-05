Une rentrée sans distanciation physique dans les cégeps et les universités du Québec

La rentrée au cégep et à l’université se fera sans distanciation physique, selon ce que prévoit le plan présenté en conférence de presse, lundi après-midi, à Montréal, par la ministre de l'Enseignement supérieur, Danielle McCann, et le directeur national de santé publique, Horacio Arruda.

Le gouvernement Legault pose une condition, cependant : que 75 % des Québécois âgés de 16 à 29 ans aient reçu leurs deux doses de vaccin anti-COVID-19 d'ici là.

Jusqu'à présent, seulement 42 % de ce groupe d'âge a reçu une première dose. Il faudrait donc que les jeunes se fassent vacciner le plus rapidement possible , a plaidé la ministre lundi, parce que, évidemment, on arrive au mois d'août dans pas longtemps .

Cela étant dit, Mme McCann s'est montrée optimiste par rapport à l'objectif de vaccination que s'est fixé son gouvernement.

Il y a maintenant une réelle possibilité que la rentrée se fasse en présence sur les campus collégiaux et universitaires du Québec. Une citation de :Danielle McCann, ministre de l'Enseignement supérieur du Québec

Le plan présenté par le premier ministre Legault il y a deux semaines prévoyait déjà le retour en classe et la fin de l'enseignement à distance au cégep et à l'université à l'automne. La ministre McCann et le Dr Arruda ont toutefois donné plus de précisions lundi après-midi.

Les établissements d'enseignement supérieur devront par exemple préparer un plan de repli dans l'éventualité où la situation sanitaire exigerait de rétablir des contraintes sanitaires plus strictes.

Ce plan devra notamment prévoir le retour à une distanciation physique entre les étudiants, qui serait alors de 1 mètre en classe et dans les aires communes.

La ministre de l'Enseignement supérieur, Danielle McCann, est optimiste en vue de la rentrée. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Des mesures supplémentaires comme le port du masque pourraient aussi être imposées en fonction de la situation épidémiologique en vigueur à la rentrée, a prévenu Danielle McCann.

Cette dernière a aussi promis des aménagements pour les étudiants immunosupprimés qui se sentiraient à risque dans un milieu bondé, sans toutefois préciser si un enseignement à distance ou hybride leur serait proposé.

L'Union étudiante du Québec et la Fédération étudiante collégiale du Québec se sont toutes deux réjouies de la nouvelle, lundi, invitant leurs membres à se faire vacciner en masse d'ici la rentrée automnale.

Les élèves de secondaire 5 ne pourront pas organiser de bal de finissants, a confirmé le Dr Horacio Arruda, directeur national de santé publique. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Pas de bals de finissants encore cette année

Par ailleurs, le Dr Arruda a reconnu lundi que la situation était pénible pour les élèves de cinquième secondaire qui, pour une deuxième année d'affilée, ne pourront pas tenir de bals de finissants.

Il s'agit, selon lui, d'une question d'équité envers le reste de la population, qui n'a pas le droit non plus de se réunir en grand nombre à l'intérieur.

Il sera toutefois permis d'organiser des cérémonies pour souligner l'obtention des diplômes d'études secondaires, a rappelé le Dr Arruda. Celles-ci pourront peut-être mettre un peu de baume sur la plaie, a-t-il fait valoir.