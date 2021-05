Ed Sheeran et Courteney Cox reprennent la fameuse danse de Monica et Ross dans Friends

L’actrice Courteney Cox, qui jouait Monica dans Friends, a publié dimanche sur Instagram une vidéo du chanteur Ed Sheeran et d’elle en train de reproduire la chorégraphie réalisée par Monica et Ross dans l’un des épisodes de la série.

Dans le dixième épisode de la sixième saison de Friends, intitulé en anglais The One With the Routine, Monica et son frère Ross essaient de se démarquer lors de l’enregistrement d’une émission de télévision pour le Nouvel An.

Ils décident alors d'exécuter une chorégraphie mise au point lorsqu’ils étaient à l’école secondaire.

La vidéo de Courteney Cox et d’Ed Sheeran a été vue plus de 11 millions de fois depuis sa mise en ligne sur Instagram.