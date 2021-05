La ville de Vilnius, capitale de la Lituanie, a eu une idée inusitée pour contrer l’éloignement interpersonnel causé par la pandémie : elle a installé une espèce de porte circulaire près de sa gare de train qui la relie à celle de Lublin, en Pologne, 600 km plus loin. La ville de Lublin a fait de même, et les deux « portails » créés captent et diffusent des images en direct des deux endroits.