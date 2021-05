Fête nationale : Paspébiac accueillera les festivités régionales

En raison du contexte sanitaire, la Société nationale Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine a choisi de proposer une fête particulière. Ainsi, un défilé aura lieu le 23 juin dès 19 h 30 à partir de l'église Notre-Dame de Paspébiac.

Les résidents sont d'ailleurs invités à décorer leur voiture et à se joindre au défilé. De plus, les résidents de la municipalité recevront par la poste une « trousse du parfait fêtard ». Elle contiendra des décorations, des drapeaux.

Le coup d'envoi pour les allumer sera donné sur les ondes de la radio CHNC vers 22 h dans le cadre d'une émission spéciale. Seize autres événements locaux auront lieu un peu partout ailleurs en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine les 23 et 24 juin.

Ce sera différent d’une organisation locale à l’autre, mais il va y avoir des activités en bulles familiales, […] des spectacles itinérants, des défilés, des rallyes cyclistes en bulles ou en petites équipes. Il va aussi y avoir des dîners de la Fête nationale […] dans certains villages, mais en respectant les règles sanitaires qui nous sont imposées , énumère le président de la Société nationale Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, Marce Landry.

Deux drapeaux du Québec accrochés à une résidence (archives) Photo : Radio-Canada

Un thème à propos

Les activités se dérouleront cette année partout au Québec sous le thème Vivre le Québec - Tissé serré. Ce thème revêt d’ailleurs une grande signification, estime le président du comité régional.

L’épreuve de la pandémie nous a amenés à vivre de façon très serrée et en solidarité. Nous nous sommes protégés mutuellement et on a appris à passer à travers […]. Je crois qu’on a montré qu’on était capables, en étant solidaires et en étant tissés serrés, de vivre et de se développer , fait valoir M. Landry.

La Société nationale Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine espère revenir, dès l'an prochain, avec une trentaine d'activités en plus d'un rassemblement régional.