Prix littéraires du Gouverneur général : deux autrices de la C.-B. récompensées

Les oeuvres des autrices Kim Senklip Harvey et Michelle Good font partie de la liste des 14 livres gagnants des Prix littéraires du Gouverneur général pour 2020. La liste a été dévoilée aujourd'hui par le Conseil des arts du Canada.

Au terme d’un long processus, les comités d’évaluation par les pairs ont choisi les 14 titres gagnants parmi 70 finalistes. Les livres primés représentent sept catégories, et ce, dans les deux langues officielles.

Du côté anglophone, deux autrices de la Colombie-Britannique ont été récompensées pour des oeuvres abordant des questions autochtones.

L'autrice Michelle Good a été récompensée pour son livre Five Little Indians racontant l'histoire de cinq jeunes survivants d'un pensionnat autochtone qui tentent, à leur manière, de faire la paix avec leur passé traumatisant.

Five Little Indians de Michelle Good. Photo : CHRISTIAN LALONDE

Ç'a été toute une surprise! , s'exclame l'autrice Michelle Wood à propos des honneurs reçus pour son livre.

La résidente de Kamloops n'en est pas à son premier prix. Five Little Indians a reçu, il y a quelques jours, le prix du premier roman d'Amazon Canada, accompagné d'une bourse de 60 000 $.

Je n'ai pas écrit ce livre dans le but de recevoir toutes ces reconnaissances, spécifie la sexagénaire d'origine crie. Mais je suis contente de voir qu'elles permettent à de plus en plus de gens de mieux comprendre l'immense fardeau psychologique que portent les survivants des pensionnats autochtones.

Michelle Good se dit d'autant plus émue que son bureau se trouve dans l'ancien pensionnat autochtone près duquel les restes de 215 enfants ont été trouvés.

Théâtre

L'autrice Kim Senklip Harvey de Vancouver a quant à elle reçu les honneurs pour sa pièce de théâtre Kamloopa : An Indigenous Matriarch Story.

Sa pièce raconte l'histoire de deux soeurs autochtones vivant en milieu urbain qui cherchent à faire la paix avec leurs origines.

Par ailleurs, parmi les livres gagnants de langue française, on trouve Chasse à l’homme de Sophie Létourneau (romans et nouvelles), Cœur minéral de Martin Bellemare (théâtre) ainsi que Lac Adélard de François Blais (littérature jeunesse – texte).

Fondés en 1936, les Prix littéraires du Gouverneur général comptent parmi les plus anciens et les plus prestigieux prix littéraires canadiens.

La valeur totale des prix remis chaque année s’élève à 450 000 $. Chaque gagnant recevra un montant de 25 000 $, alors que les finalistes recevront quant à eux 1000 $ chacun.