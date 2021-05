Amené à s’exprimer publiquement sur la funeste découverte à Kamloops , le premier ministre Justin Trudeau a prôné la tenue d’un débat d’urgence tout en reconnaissant « un échec épouvantable » avec les peuples autochtones, et tout en défendant l’implication politique de son gouvernement dans les dossiers autochtones.

Le premier ministre s’est prêté à l’exercice délicat de nommer les maux de la nation, lundi midi, dans un événement programmé pour tout autre chose : le lancement du Fonds de prêts pour l'entrepreneuriat des communautés noires.

Son allocution a surtout témoigné de la sidération collective qui a secoué nombre de Canadiens à l’annonce de la découverte de restes d’enfants localisés sur le site d’un ancien pensionnat autochtone, en Colombie-Britannique.

On ne peut pas imaginer 215 enfants enlevés de leurs familles, a-t-il commenté dans un discours empreint de commisération. Et s’ils revenaient, ils revenaient souvent avec des blessures profondes visibles et invisibles, mais beaucoup ne revenaient pas.

Des peuples autochtones de l'Association des femmes des Premières Nations du Pacifique ont organisé une cérémonie à Vancouver le 28 mai après avoir appris que les restes de 215 enfants ont été retrouvés dans l'ancien pensionnat autochtone de Kamloops, sur la Première Nation Tk’emlúps te Secwépemc. Photo : Radio-Canada / Ben Nelms / CBC

Selon M. Trudeau, ces derniers jours ont conduit à un éveil chez les Canadiens non autochtones qui ne savaient pas à quel point c’était horrible .

Il a réaffirmé à maintes reprises son engagement à découvrir la vérité dans un effort de réconciliation avec les peuples autochtones, et avec qui, selon ses termes nous avons la garde partagée de ce territoire .

En tant que gouvernement, nous nous sommes engagés à être présents pour la vérité et la réconciliation. Une citation de :Justin Trudeau, premier ministre

Un appel à l’action

Face à l’horreur de la situation, deux questions principales ont tourné en boucle entre les journalistes présents à la conférence de presse : quels gestes concrets Ottawa posera-t-il? Quand?

En réponse, Justin Trudeau a évoqué la tenue d’une réunion plus tard dans l'après-midi, avec les ministres Bennett, Miller et Vandal, ainsi qu'avec tous les ministres, au sujet des autres prochaines mesures que nous devons prendre pour soutenir les survivants et la communauté.

En mettant en avant les diverses initiatives engagées par son gouvernement – un budget spécifiquement destiné aux cimetières des pensionnats, en 2019, notamment – il a reconnu qu’il restait encore beaucoup à faire pour réduire le fossé économique, pour de meilleures écoles, pour mieux aider les familles et les enfants, les survivants des pensionnats , a-t-il énuméré.

Le premier ministre n’a pas précisé d’échéances ni de plan d’action, assurant vouloir travailler de concert avec les provinces et les territoires.

Vous ne pouvez pas aller de l’avant dans la réconciliation, sauf si c’est fait en partenariat avec les Autochtones, a-t-il rétorqué.

L'opposition réclame une enquête

Le chef néo-démocrate Jagmeet Singh défend lui aussi la tenue d'un débat d'urgence à la Chambre des communes.

Cette macabre découverte est un triste rappel des actions génocidaires du Canada contre les peuples autochtones, dénonce-t-il.

À son avis, il n'est pas suffisant de pleurer la perte de ces enfants, il faut prendre des actions concrètes pour mettre en lumière ce qui s'est réellement passé.

Ce n'est pas suffisant pour le gouvernement fédéral de prendre des gestes symboliques; on demande des actions concrètes pour régler cette injustice. Une citation de :Jagmeet Singh, chef néo-démocrate

M. Singh demande notamment qu'une enquête complète soit menée pour révéler les circonstances entourant la mort de ces enfants, et enquêter sur les autres sites des anciens pensionnats autochtones pour voir s'il y a d'autres cimetières non identifiés.

M. Singh demande également que le gouvernement fédéral laisse tomber toute poursuite contre les survivants des pensionnats autochtones.