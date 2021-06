Protecteur de l’élève : la réforme repoussée à l’automne

C’est un bris d’engagement , lance la porte-parole de Québec solidaire en matière d’éducation, Christine Labrie. Elle rappelle que le ministre a appuyé une motion, l’an dernier, qui réclamait le dépôt du projet de loi avant juin 2021.

Je suis assez déçue de voir que ça va retarder [...], indique Mme Labrie. J'aurais aimé qu'on puisse commencer à mener les consultations dès l'été pour pouvoir avancer le projet de loi.

Avant même d’être ministre, Jean-François Roberge réclamait une refonte du protecteur de l’élève, qui agit comme mécanisme d’appel pour les parents insatisfaits de la façon dont une école a géré une plainte liée à l’intimidation de leur enfant, par exemple.

Depuis qu’il est au pouvoir, M. Roberge promet de retirer le protecteur de l’élève des centres de services scolaires afin d’augmenter son indépendance. Il propose aussi d’étendre sa juridiction aux écoles privées.

À un peu plus d’un an des prochaines élections provinciales, cependant, sa réforme se fait toujours attendre. Québec solidaire commence à se poser de sérieuses questions.

J'espère que ce n'est pas une stratégie de leur part pour ne pas mener cette réforme qui est importante et nécessaire. Une citation de :Christine Labrie, porte-parole de Québec solidaire en matière d'éducation

Christine Labrie, porte-parole de Québec solidaire en matière d'éducation Photo : Radio-Canada

Rejouer dans le film de 2018?

Par écrit, le cabinet du ministre de l’Éducation affirme que le projet de loi sera déposé lors de la prochaine session parlementaire , soit quelque part l’automne prochain.

L’intention du gouvernement est toujours d’avoir un protecteur de l’élève national et indépendant et d’étendre ses pouvoirs aux institutions privées , précise le cabinet.

Il s’agit d’un engagement important du ministre Roberge et nous allons honorer cette promesse, vous pouvez en être assurés. Une citation de :Extrait d'un message du cabinet du ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge

Le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

M. Roberge avait déjà dit qu’il se donnait jusqu’à la fin de son mandat pour réaliser cette réforme. Christine Labrie craint toutefois que le menu législatif soit trop chargé et que le projet de loi meure au feuilleton au déclenchement des élections.

C'est un risque très, très important. C'est pour ça que j'espérais que le ministre dépose le projet de loi comme il s'y était engagé, avant juin , dit-elle.

C’est d’ailleurs ce qui s’était produit avec le projet de loi 183, présenté par l’ancien gouvernement libéral quelques mois avant les élections de 2018.

Rien n’a changé

La mère d’une élève qui a subi de l’intimidation à l’Académie des Sacrés-Coeurs et qui se bat depuis des années pour que le traitement des plaintes soit amélioré dans les écoles privées se désole de voir que l’échéancier est repoussé.

Christine Gingras maintient depuis des années que l’école de sa fille n’avait pas pris les moyens appropriés pour que cesse l’intimidation. Elle déplorait aussi le manque d’ascendant du gouvernement sur les écoles privées.

Il n’y a rien qui a changé depuis le début de nos démarches , déplore Mme Gingras, qui fait front commun avec trois autres mères dans ce dossier. Cependant, elle ne désespère pas de voir le gouvernement accoucher de la réforme promise.

C'est constamment reporté, mais c'est une bonne nouvelle que ce soit encore planifié. Une citation de :Christine Gingras, mère d'une élève victime d'intimidation

Poursuite ou médiation

L’automne dernier, Mme Gingras a intenté une poursuite contre le gouvernement et l’Académie des Sacrés-Coeurs, réclamant des excuses et un dédommagement financier pour le tort subi par sa fille.

Puis à la mi-mai, elle a acheminé une lettre au ministre Jean-François Roberge pour demander un processus de médiation, qu’elle estime mieux adapté aux besoins des enfants.

On aimerait que cette situation-là se règle à un temps où nos enfants sont encore des enfants et où on peut avoir un impact dans leur développement. Une citation de :Christine Gingras, mère d'une élève victime d'intimidation

Christine Gingras Photo : Radio-Canada

Le cabinet de M. Roberge et l’Académie des Sacrés-Coeurs n’ont pas voulu commenter la demande de médiation en raison de la poursuite intentée il y a quelques mois.

La directrice de l’Académie des Sacrés-Coeurs, Évelyne Gosselin, a cependant transmis à Radio-Canada des résolutions de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse.

Ces documents démontrent que l’école a fait plusieurs interventions au fil des années et mis en place des mesures pour soutenir ses élèves victimes d’intimidation, indique Mme Gosselin.

Il est par ailleurs important de souligner que l’Académie des Sacrés-Cœurs a toujours été reconnue pour ses pratiques exemplaires en matière de prévention et de lutte à l’intimidation, aux écarts langagiers et à la discrimination. Une citation de :Extrait d'un courriel d'Évelyne Gosselin, directrice de l'Académie des Sacrés-Coeurs

Une opportunité

Mme Gingras maintient que l’Académie des Sacrés-Coeurs et le gouvernement ont failli à lutter adéquatement contre l’intimidation que subissait sa fille.

Elle s’appuie notamment sur un rapport du ministère de l’Éducation, produit en 2019, qui indique que malgré des problèmes d’intimidation récurrents, le modèle d’intervention de l’école est demeuré le même pendant plusieurs années.

Selon Mme Gingras, l’Académie des Sacrés-Coeurs et le gouvernement ont tout intérêt à accepter sa demande de médiation, pour envoyer un message fort à tous les élèves qui fréquentent une école privée du Québec.

Le gouvernement a la chance de démontrer qu'il prend ses responsabilités et que la Loi sur l’enseignement privé, ce n’est pas une loi bidon , dit-elle.