Points Roberts : ces Canadiens qui rêvent de revoir leurs maisons

Jusqu’à ce que la pandémie force la fermeture de la frontière avec les États-Unis, la Vancouvéroise Erin Collingworth et sa famille passaient toutes leurs fins de semaine à Point Roberts, dans l'État de Washington.

C’est vraiment chez nous! C’est les États-Unis, dit-elle, mais on ne le sentait jamais avant la pandémie et on y était tout le temps.

Cette Canadienne n'a pas pu se rendre à son chalet de Point Roberts depuis mars 2020, quand la pandémie a forcé le Canada à fermer sa frontière commune avec les États-Unis.

On s’inquiète pour les tuyaux, pour le toit, car on ne peut pas en prendre soin, on a vu que le jardin est mal en point… Ce sont des choses sur lesquelles on a travaillé pendant des années. Une citation de :Erin Collingworth, Canadienne vivant partiellement à Point Roberts

Le territoire, d’une superficie de près de 13 km2, compte un peu plus de 1000 habitants l’hiver, et environ 5000 en été. Pour les Américains qui y vivent, il est impossible d’aller ailleurs aux États-Unis sans passer par le Canada.

Environ 80 % des habitants sont Canadiens. Depuis mars 2020, leur propriété est ainsi inaccessible en auto, malgré leurs efforts pour obtenir une exemption.

Jusqu’ici, ces résidents à temps partiel gardaient un profil bas, étant donné la crise sanitaire. Mais avec la vaccination qui est en hausse, la présence de plus en plus évidente d’une faille dans la frontière et la perspective d’un autre été sans touristes qui pourrait s’avérer fatal pour les commerces de la péninsule, plusieurs Canadiens comme Erin Collingworth sont prêts à parler.

Anthony Hill possède un chalet à Point Roberts depuis plus de 20 ans. Une petite terre payée 16 000 $ canadiens à l’époque, et qu’il visitait avant la pandémie toutes les fins de semaine.

Les gens qui possèdent une propriété à Point Roberts ne sont pas des gens riches. Ils ne vont pas au Mexique, à Vegas ou Palm Springs, dit-il. Ils vont faire du jardinage à Point Roberts.

Au téléphone, Anthony Hill décrit avec passion le secteur de South Beach, ses petits chalets construits dans les années 50, ses routes de gravier qui mènent à l’océan et, surtout, l’esprit communautaire qui a été mis à mal par la pandémie.

La communauté de Point Roberts, dans l'État de Washington, n'est accessible que par le Canada et par la voie terrestre. Photo : Facebook

Depuis la fermeture de la frontière, la petite communauté américaine, entourée seulement d'eau et d'un poste frontalier, a vu son économie locale chuter de 90 %.

Les dernières images que j’ai vues sont dévastatrices , déplore quant à lui Rod Matheson, dont la famille est partiellement établie à Point Roberts depuis quatre générations.

Depuis plus d’un an, Rod Matheson multiplie les démarches pour obtenir une exemption, notamment auprès du consulat américain à Vancouver, et d'élus locaux.

Ça n’a rien donné de concret , déplore-t-il. Pourtant, selon lui, la maintenance d’une résidence devrait faire figure d’exception pour traverser la frontière. Entretemps, lui et d’autres propriétaires font appel à des gens sur place pour les travaux les plus urgents.

Comme d'autres, il a signé une pétition lancée par la Chambre de commerce de Point Roberts afin que le secteur serve de projet pilote pour une réouverture sécuritaire de la frontière entre les deux pays.

Contourner par la voie des airs

Sur les réseaux sociaux, certains parlent d'une faille qui leur permet d’accéder à leur chalet : la voie des airs.

En octobre dernier, Anthony Hill et quatre autres Canadiens ont pris un vol nolisé de la compagnie américaine San Juan Airlines, de l'aéroport de Boundary Bay, au Canada, jusqu’à Point Roberts, en passant par l’aéroport de Bellingham, dans l'État de Washington, pour traverser la douane.

La manœuvre lui a permis d'aller effectuer des travaux de maintenance chez lui et de revenir à pied au Canada, où il a passé 15 jours en quarantaine.

Les voyageurs Canadiens qui se rendent à Point Roberts, aux États-Unis, doivent passer par le poste frontalier de l'aéroport de Bellingham. Photo : Facebook

Même si lui et les autres passagers portaient des masques N-95, l’expérience le laisse songeur, étant donné le risque d’exposition au virus avec d’autres passagers dans un avion.

C’est étrange, dit-il. J’aurais pu traverser en auto sans être exposé au virus et me rendre à mon chalet directement, puis revenir.

Ce double standard démontre aussi, selon Erin Collingworth, l’importance de réévaluer cette frontière particulière.