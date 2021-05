Rendant hommage au million de militaires américains morts en service au cours de différentes guerres, M. Biden a déclaré que les soldats enterrés autour de lui et dans le monde entier avaient donné leur vie pour défendre la Constitution américaine et la démocratie.

Accompagné entre autres de la première dame, Jill Biden¸ de la vice-présidente Kamala Harris et du secrétaire à la Défense Lloyd Austin, il a vanté les mérites de la démocratie, mais aussi averti contre sa fragilité, près de cinq mois après l'assaut du Capitole, perpétré par des partisans de son adversaire qui espéraient empêcher la validation des résultats de la présidentielle de novembre.

La démocratie est plus qu'une forme de gouvernement : c'est une façon d'être , a argué le 46e président américain au cours d'un discours d'une vingtaine de minutes consacré notamment au droit de vote, à la liberté d'expression et aux disparités économiques et sociales. La démocratie elle-même est en péril.

La lutte pour la démocratie se déroule dans le monde entier – la démocratie contre l'autocratie. Une citation de :Joe Biden, président des États-Unis

Plus de détails suivront.