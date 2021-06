Passerelle cyclable sous le pont Radisson : une réponse « incessamment »

La ville veut explorer l'idée d'utiliser la structure pour y construire une piste cyclable en dessous et ainsi relier le centre-ville et les secteurs à l’est. Les coûts et la faisabilité du projet n’ont pas encore été évalués.

Le ministère a uniquement la responsabilité d’évaluer la capacité de la structure à accueillir le projet de passerelle qui est envisagé par la ville de Trois-Rivières , ajoute la porte-parole du ministère des Transports du Québec, Roxanne Pellerin. Elle ne peut préciser la date de remise du rapport, mais répète qu’il sera transmis très, très prochainement .

Des conseillers municipaux, dont Pierre-Luc Fortin, ont signé une lettre ouverte la fin de semaine dernière pour demander aux ministres locaux d'appuyer le projet. Le conseiller du district des Estacades souligne que les premières démarches pour ce projet ont été faites il y a un an.