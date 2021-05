Les travaux sont lancés pour le nouveau pavillon du CPE de Matane

Cette troisième installation du CPECentre de la petite enfance de Matane, qui sera située sur le boulevard Dion, fournira 80 nouvelles places en garderie pour les familles de la Matanie.

On travaille sur le dossier depuis 2012, ce sont des places qui ont été annoncées en 2013 et qui vont être enfin développées à l'automne, entre octobre et novembre , se réjouit la directrice du CPECentre de la petite enfance de Matane, Brigitte Desrosiers.

C'est un pas dans la bonne direction et on est très heureux. J'ai tellement hâte d'ouvrir les portes et d'accueillir les enfants, j'en rêve la nuit! Une citation de :Brigitte Desrosiers, directrice générale du CPE de Matane

Or, elle rappelle que ce projet ne comble pas l'ensemble des besoins de la MRCMunicipalité régionale de comté . Avec ce pavillon, environ 56 % de la demande totale sera répondue. Le 44 % restant n'auront pas encore le droit à une place, malheureusement , précise Mme Desrosiers.

Le maire de Matane, Jérôme Landry, affirme d'ailleurs qu'il continue de travailler sur cet enjeu qu'il qualifie de très prioritaire , avec d'autres élus du Bas-Saint-Laurent notamment.

C'est une très bonne nouvelle. C'est une capacité d'accueil importante, mais il nous faut aussi d'autres projets pour répondre aux besoins qui sont de plus en plus importants , souligne-t-il.

On a mis beaucoup de pression pour faire débloquer ces projets-là parce qu'on connaît vraiment un engouement dans l'Est-du-Québec, des gens qui viennent s'établir chez nous, mais il faut que ces gens-là aient des places pour leurs enfants. C'est un élément critique. Une citation de :Jérôme Landry, maire de Matane

Le député de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé, abonde dans le même sens.

On a une autorisation pour une quatrième installation qui sera près du cégep de Matane et je plaide pour d'autres places parce que pour notre économie et l'attractivité de La Matanie, on ne peut pas passer à côté, il y a une très forte demande , affirme le député.

Le projet permettra également la création de 24 emplois, dont deux postes d'éducatrices spécialisées. La direction du CPECentre de la petite enfance travaille d'ailleurs en collaboration avec le Groupe Collegia pour recruter et former rapidement des éducatrices en contexte de pénurie de main-d'œuvre.

Le nouveau pavillon du CPE de Matane sera situé sur le boulevard Dion. Photo : Radio-Canada / Marie-Jeanne Dubreuil

Par ailleurs, Mme Desrosiers indique que les parents qui travaillent dans le parc industriel de Matane ou dans les bureaux de Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC), situés à côté du futur pavillon, pourront y inscrire leurs enfants, même s'ils fréquentent déjà un autre CPECentre de la petite enfance .

Les parents actuels vont avoir le droit de choisir cette nouvelle installation et ça va libérer des places dans les deux autres CPECentre de la petite enfance , affirme la directrice.

Les travaux, qui sont subventionnés à la hauteur de 1,4 million de dollars par Québec, doivent être achevés d'ici la fin novembre.

Avec les informations de Marie-Jeanne Dubreuil