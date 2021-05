CBC diffusera un gala soulignant le talent de personnalités de la communauté noire

L'organisation a indiqué que CBC prévoyait diffuser l'événement créé par The Black Academy, qui a été fondée par les frères comédiens Shamier Anderson et Stephan James, originaires de Toronto.

L'académie, avec Insight Productions, a annoncé un partenariat de trois ans avec le réseau anglophone de la société d'État pour la diffusion nationale en direct.

Shamier Anderson et Stephan James, qui se font tous les deux remarquer à Hollywood, ont lancé la Black Academy en décembre et annoncé la remise de prix en janvier.

Ils prévoient présenter le gala à l'automne 2022 pour célébrer les talents canadiens noirs établis et émergents dans les domaines du cinéma, de la télévision, de la musique, des sports et de la culture.

L'émission est présentée comme la toute première cérémonie de remise de prix honorant les talents noirs au Canada et sera diffusée à CBC et sur la plateforme CBC Gem de 2022 à 2024.

Les détails, y compris les catégories de prix et le processus de soumission, doivent être annoncés à une date ultérieure.

La Black Academy et Insight Productions cherchent à embaucher des artisanes et artisans noirs pour la mise en scène et l'organisation de l'événement.