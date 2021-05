Une Première Nation de la province tente de retrouver ses morts à l’aide d’un radar

Son chef, Cadmus Delorme, explique que ces recherches vont permettre aux familles de guérir et de retrouver leurs proches. Il ajoute que cela fait partie du processus de réconciliation.

Nous jouons notre rôle. Nous faisons cela pour nous assurer que nous n'oublierons jamais ceux qui nous ont précédés Une citation de :Cadmus Delorme, chef de la Première Nation de Cowessess

La Première Nation Cowessess se trouve dans la région du pensionnat Marieval qui a été en activité de 1899 à 1997.

Une tombe sur trois identifiée

Tous les dimanches, la Première Nation souligne la Journée des fleurs, un moment de recueillement et d’hommages aux personnes enterrées dans les tombes identifiées. Selon Cadmus Delorme, il est nécessaire de retrouver et identifier ceux qui reposent sur le territoire.

Ces tombes non marquées ont maintenant un but, celles d'être marquées, d'être respectées et d'être nommées correctement afin que nous puissions avoir un endroit où aller pour présenter nos condoléances et nous aider à guérir, car ce sont nos proches , a-t-il déclaré.

Actuellement, un tiers des tombes du site sont marquées.

Selon le chef, le projet est en voie de se réaliser grâce au soutien du gouvernement fédéral et de l'école polytechnique de la Saskatchewan.

Les dirigeants de la bande sont prêts à aider toute autre collectivité de la Saskatchewan désireuse de se soumettre au processus.

Une ligne d'écoute téléphonique nationale sur les pensionnats indiens a été mise en place afin d'offrir un soutien aux anciens élèves et aux personnes touchées. Il est possible d'accéder à des services de soutien émotionnel et d'orientation en cas de crise en appelant la ligne nationale de crise, accessible 24 heures sur 24, au 1-866 925-4419.