Appels à la réouverture de la frontière : Justin Trudeau garde le cap

Malgré les appels à la réouverture de la frontière canado-américaine, le premier ministre Justin Trudeau refuse de dévoiler un échéancier. La décision de son gouvernement, a-t-il soutenu, sera prise dans « l'intérêt des Canadiens », non pas celui de leurs voisins.

Au cours des dernières semaines, la pression s'est accentuée des deux côtés de la frontière, où de plus en plus de voix s'élèvent pour réclamer un plan binational. Tandis que le gouvernement de l'État du Vermont s'impatiente, l'ex-premier ministre du Québec Jean Charest, qui est membre du groupe de travail de l’Institut canadien du Wilson Center, à Washington, plaide pour une réouverture à la fois graduelle et sécuritaire.

Le gouvernement Trudeau, qui a prolongé jusqu'au 21 juin l'interdiction des déplacements jugés non essentiels d'un pays à l'autre, n'a toutefois pas l'intention de précipiter la réouverture de la frontière.

La Maison-Blanche n'a pas non plus laissé entendre qu'un plan de réouverture pourrait voir le jour sous peu. La semaine dernière, sa porte-parole, Jen Psaki, a indiqué qu'aucune décision n'avait encore été prise à ce sujet, malgré les rumeurs d'une reprise des activités à la frontière d'ici le 22 juin.

Si l'assouplissement des restrictions encadrant les voyages non essentiels n'est pas une priorité pour le gouvernement, la santé des Canadiens l'est bel et bien, a réitéré Justin Trudeau, lundi, en point de presse.

Les autorités canadiennes misent d'abord et avant tout sur la baisse des cas de COVID-19 au pays et la campagne de vaccination, a-t-il résumé. On doit passer au-delà du 75 % [de Canadiens vaccinés] avec une première dose , a-t-il répété, rappelant l'objectif d'avoir administré deux doses de vaccin à plus de 75 % de la population au mois de septembre .

Jusqu'à présent, 51,4 % des Canadiens ont reçu une première dose de vaccin; 5,38 % ont obtenu leur deuxième et dernière dose.

On va prendre nos décisions [...] dans l’intérêt des Canadiens, et non [en se basant] sur ce que d’autres pays veulent. Une citation de :Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Bien qu'il comprenne l'enthousiasme des Canadiens et des Américains par rapport à la réouverture de la frontière, le premier ministre juge qu'il vaut mieux attendre un peu pour rouvrir pour de bon. On ne veut pas avoir à refermer, resserrer [à nouveau les mesures] parce qu’il y a une autre vague , a-t-il expliqué.

Assurant avoir hâte d'avoir de bonnes conversations avec le président [Joe] Biden au sommet du G7 au sujet des déplacements internationaux, M. Trudeau a indiqué qu'il comptait travailler avec les États-Unis afin d'harmoniser « dans la mesure du possible » les décisions prises d'un côté comme de l'autre de la frontière.

Le président américain Joe Biden a prévu pour sa part un retour à la normale aux États-Unis d'ici le 4 juillet, jour de la Fête de l’indépendance.