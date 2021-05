Des rendez-vous de vaccination qui ne trouvent pas preneur au Nouveau-Brunswick

Les autorités sanitaires du Nouveau-Brunswick signalent lundi 12 nouveaux cas de COVID-19 dans la province. Plus de 60 % de la population admissible de la province est actuellement vaccinée, mais des rendez-vous sont encore disponibles dans les centres de vaccination des Réseaux de santé Horizon et Vitalité.

Cinq des nouvelles personnes atteintes du virus se situent dans la région de Moncton, cinq sont dans la région de Fredericton, et deux dans la région de Bathurst.

Cinq cas font l’objet d’une enquête dans ces trois régions.

Sept personnes malades sont hospitalisées et trois d’entre elles se trouvent aux soins intensifs, dont l’un dans un établissement à l’extérieur de la province.

Il y a 146 cas actifs connus des autorités médicales dans la province, soit trois de moins que dimanche.

De plus, neuf personnes se sont rétablies au cours des dernières 24 heures.

Un total de 655 tests de dépistage ont été analysés dans la province dimanche.

La campagne de vaccination continue

À ce jour, 62,2 % de la population admissible de la province est actuellement vaccinée.

Toutes les personnes âgées de 12 ans et plus sont d'ailleurs invitées à prendre leur rendez-vous pour leur première dose de vaccin contre la COVID-19, via les réseaux de Santé Horizon, Vitalité, ou en pharmacie.

De plus, il y a encore des disponibilités dans les centres de vaccination des Réseaux Horizon et Vitalité pour les dates suivantes :

Mardi 1er juin

Woodstock

St. Stephen

Sussex

Oromocto

Moncton

Mercredi 2 juin

Edmundston

Moncton

Tracadie

Campbellton

Jeudi 3 juin

Saint-Quentin

Sussex

Caraquet

Bathurst

Grand Manan

Moncton

Il est possible de prendre rendez-vous pour ces séances en visitant le site web du gouvernement provincial  (Nouvelle fenêtre) .

Dès le 7 juin, si 75 % des Néo-Brunswickois âgés de 12 ans et plus ont reçu au moins leur première dose du vaccin, que le nombre d’hospitalisations liées à la COVID-19 est bas et que toutes les zones sanitaires de la province sont encore en phase jaune, plusieurs changements aux consignes sanitaires entreront en vigueur.