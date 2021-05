Une nouvelle série de Rosalie Vaillancourt et Pierre-Yves Roy-Desmarais pour Noovo

Pour ajouter un effet humoristique, la série sera tournée en anglais pour être ensuite doublée en français. On fait les voix en français en imitant l’accent des doublages des séries américaines , a précisé Rosalie Vaillancourt par voie de communiqué.

Complètement lycée, c’est [une série] qui s’inscrit dans l’univers des séries et films d’ados, mais c'est joué très gros. On reprend les éléments typiques du genre Degrassi, comme la fille très timide qui échappe ses livres dans le corridor, et on pousse la parodie à l’extrême , ajoute Rosalie Vaillancourt.

La distribution compte aussi Katherine Levac, Patrick Emmanuel Abellard, Antoine Pilon, Bernard Fortin et Vincent Kim.

Rosalie Vaillancourt en tournage de la nouvelle série « Complètement lycée » de Noovo Photo : Paul Dussault

Les 8 épisodes, de 10 minutes chacun, raconteront l’histoire d’Allison Thompson (Rosalie Vaillancourt), fraîchement déménagée à New Garden Hills Valley, qui tente de faire bonne impression auprès de ses nouveaux camarades en se présentant comme présidente du lycée. Ce qui ne fera pas du tout l’affaire d’Ashley Winterbottom (Katherine Levac), présidente depuis plusieurs années. Avec l’aide de son petit ami, le quart-arrière de l’équipe de football Brian Manson (Pierre-Yves Roy-Desmarais), Ashley fera tout son possible pour mener la vie dure à la petite nouvelle.