École virtuelle : faciliter l’apprentissage avec les animaux de Mme Stéphanie

La jeune franco-ontarienne de 22 ans a su tirer son épingle du jeu en offrant des cours en direct du poulailler de la résidence familiale.

Les élèves m’ont suivi pendant que je faisais la cueillette des œufs, à travers le virtuel évidemment , raconte l'enseignante.

J’avais mon téléphone ou mon portable et je leur demandais la couleur des œufs, puisqu’on a aussi des canards qui pondent des œufs verts. On comptait les œufs, on pratiquait le dénombrement, les additions et les soustractions.

Une citation de :Stéphanie C. Thériault, stagiaire en enseignement