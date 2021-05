Le ministre de la Justice de l'Alberta, Kaycee Madu, s’est dit « déçu » du plan de réforme de la police de Lethbridge après que de nombreuses plaintes et scandales ont poussé le gouvernement à menacer de la dissoudre.

Il exige un plan révisé d'ici le 25 juin, faute de quoi un agent supérieur d'un autre service de police sera nommé pour mettre en oeuvre cette réforme.

CBC Canadian Broadcasting Corporation a obtenu les lettres envoyées par le ministre au chef de police, au maire, au président de la Commission de police et à la Commission d'enquête sur l'application de la loi (LERB) de Lethbridge.

Le personnel du département et moi-même avons identifié un certain nombre de lacunes importantes et substantielles , a écrit Kaycee Madu au chef de police, Shahin Mehdizadeh.

Je dois dire que j'ai été déçu par le plan. [Il] doit être modifié. Une citation de :Kaycee Madu, ministre de la Justice de l’Alberta

Nouveau plan exigé

Le ministre exige une enquête sur l'utilisation des bases de données policières, par le Service de police de Lethbridge ( LPSLPS ), au cours des 10 dernières années.

Il s'attend à ce que le LPSLPS réponde aux préoccupations qui ont surgi à la suite d'un certain nombre d'événements récents. [Ceux-ci] ont remis en question sa capacité à fournir des services de police efficaces et adéquats aux citoyens de la ville de Lethbridge.

L'une des principales préoccupations concerne l'accès non autorisé et l'utilisation des bases de données , a écrit Kaycee Madu à la Commission d'enquête sur l'application de la loi.

Le ministre a le pouvoir de dissoudre un corps policier et de le remplacer par un autre s’il juge qu’il ne remplit pas adéquatement son mandat. Photo : Peter Evans

Enquêtes sur les fautes prioritaires

Le plan peut inclure des recommandations qui comprennent des améliorations législatives, politiques et pratiques en lien avec la conduite et la discipline de la police.

Il devra clairement identifier les problèmes que la police essaie de résoudre ainsi que ses objectifs. Des détails sur la manière dont le service traitera rapidement et fermement les enquêtes sur les fautes et les procédures disciplinaires en suspens devront également y figurer.

Le plan peut inclure des recommandations qui comprennent des améliorations législatives, politiques et pratiques en lien avec la conduite et la discipline de la police. Photo : Radio-Canada / Sarah Lawrynuik

Le ministre veut des échéanciers serrés et un engagement à donner la priorité aux enquêtes en cours. Une stratégie de gestion du changement sera aussi lancée pour aborder la culture du lieu de travail.

Enfin, M. Madu a demandé une copie de la stratégie de recrutement de la police municipale.

La Commission de police de Lethbridge travaille avec le Service de police pour fournir ces informations, qui comprennent des demandes qui n'avaient pas été demandées auparavant , a déclaré la Commission dans un communiqué fourni à CBC.Canadian Broadcasting Corporation

