COVID-19: les usines de la Péninsule encouragent les employés à se faire vacciner

Micheline Despres assure que les membres de la direction de l'usine ont voulu montrer l'exemple en se faisant vacciner.

On passe le mot à nos employés, explique-t-elle. On tient à leur santé et à leur sécurité. On ne veut pas les forcer non plus, mais on les encourage fortement à se faire vacciner.

Selon Micheline Despres, les mesures sanitaires ont permis d'éviter les éclosions dans l'industrie de la transformation (photo d'archives). Photo : Radio-Canada / Nicolas Steinbach

McGraw Seafoods est un important employeur dans la Péninsule acadienne, qui compte environ 190 employés.

S'ils doivent prendre une heure ou deux pour aller se faire vacciner, on ne fait pas de cas avec ça. Une citation de :Micheline Despres, directrice des opérations chez McGraw Seafoods

« Fortement encouragés »

À l'usine Pêcheries Bas-Caraquet, le propriétaire, Rodolphe LeBreton, assure que les employés sont fortement encouragés à aller se faire vacciner.

Il mentionne qu'il n'a pas noté de résistance particulière face aux vaccins parmi ses employés. Selon lui, au moins la moitié des travailleurs de l'usine ont reçu un vaccin.

Le président de l'Association des transformateurs de crabe du Nouveau-Brunswick, Gilles Thériault, indique qu'il n'y a pas encore de statistiques qui donnent une meilleure idée de la proportion des travailleurs de cette industrie qui se sont fait vacciner.

Toutefois, la directrice des opérations, Micheline Despres, fait savoir que McGraw Seafoods va tenter d'en savoir davantage à ce propos.

On discutait avec les superviseurs du fait qu'on voulait demander aux employés qui étaient vaccinés et qui avaient l'intention de le faire, dit-elle. C'est pour les protéger eux et leurs collègues de travail.

Des hésitations

Elle souligne que les mesures sanitaires mises en place dans les usines et le fait qu'il n'y ait pas encore eu de propagation du virus dans ces lieux de travail semblent avoir rassuré les employés.

La plupart des employés veulent se faire vacciner, assure-t-elle. Mais, il y en a toujours qui sont un peu craintifs et hésitants.

Le gouvernement fédéral a accordé un financement de 62,5 millions de dollars l'année dernière à l'industrie de la transformation des produits de la mer pour s'adapter aux exigences sanitaires.

Si au Nouveau-Brunswick la COVID-19 a peu ralenti les opérations des usines, en Gaspésie l'usine E. Gagnon et fils avait dû cesser ses opérations pour plus de deux semaines en raison d'une éclosion.