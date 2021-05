Les dollars solidaires de retour pour une troisième phase

Le projet des dollars solidaires, qui favorise l’achat local à Québec, est de retour pour une troisième fois. C’est dorénavant la Chambre de commerces et d’industrie de Québec (CCIQ) qui s’occupera du programme.

Dès lundi matin, les citoyens peuvent de nouveau se procurer les dollars solidaires sur la plateforme La Ruche.

Après une année comme on vient de vivre, toutes les initiatives sont importantes pour nos commerçants locaux et que les citoyens de la ville puissent participer activement à la relance économique , souligne dans un communiqué de presse le président et chef de la direction de la CCIQ, Steeve Lavoie.

Deux types de forfaits

Cette nouvelle phase permet l’achat de deux différents forfaits. Pour 20 dollars, les citoyens se voient remettre 25 dollars solidaires, et pour 50 dollars, ce sont 65 dollars solidaires qui sont remis.

L’argent peut être dépensé dans plusieurs centaines de commerces participants, un peu partout sur le territoire de la ville de Québec.

Le projet des dollars solidaires avait été initié par la Ville et les sociétés de développement commercial (SDC) pour favoriser l’achat local. Les premiers dollars mis en circulation se sont envolés en l’espace de moins de 24 heures.

Plus d'information à venir