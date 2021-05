Coup d'envoi de la phase 2 d'un projet de relance économique dans la MRC de Papineau

La Chambre de commerce de la Vallée de la Petite-Nation, la MRC de Papineau et leurs partenaires lancent la deuxième phase d'un projet d’aide aux entreprises de la région pour la relance économique.

« On vit présentement un déconfinement, depuis ce matin, alors il y a de belles nouvelles. On veut être présent pour [les entrepreneurs], les accompagner, les soutenir », a déclaré la présidente de la Chambre de commerce locale, Mélanie Hotte.

Elle a souligné que les entrepreneurs durement touchés par la pandémie de COVID-19, malgré leur résilience, font face à des problèmes de main-d'œuvre, comme c’est aussi le cas un peu partout au Québec.

Le virage technologique qui s’est imposé avec la situation sanitaire ne s’est par ailleurs pas fait sans embûches, a-t-elle admis, évoquant les lacunes qui subsistent au chapitre de l’accès à internet.

Ça a été difficile avec plusieurs entreprises, d’être capable d’avoir non seulement accès à la nouvelle technologie, mais aussi de s’adapter et d’être capable d’évoluer avec la technologie qui a été implantée. Ce sera aussi un accompagnement important dans la phase deux , a dit Mme Hotte.

Elle a du même souffle noté que plusieurs annonces d’investissements gouvernementaux ont été faites et qu’elle voit un vent de changement en matière d’accès à internet .

Le député de Papineau et ministre responsable de la région de l’Outaouais, Mathieu Lacombe, a indiqué que le ministère du Travail a alloué une aide de 57 000 $ pour le projet Relance Papineau. Il a aussi affirmé avoir versé 22 000$, depuis son budget discrétionnaire de député.

Au fil des mois, ça a été un projet qui a été populaire [...] Devant la longueur de cette crise-là, au départ, on ne savait évidemment pas combien de temps ça allait durer, c’est devenu évident que ce soutien-là devait se prolonger dans le temps , a soutenu M. Lacombe.

Le ministre de la Famille député de Papineau, Mathieu Lacombe (archives) Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Il a souligné que la première phase de l’initiative a été populaire . Par communiqué, la Chambre de commerce de la Vallée Petite-Nation a précisé que plus de 140 entreprises ont pu profiter d’un accompagnement personnalisé durant la première phase.

Sept objectifs

Le 2e volet de Relance Papineau s’articulera autour de sept grands objectifs. Dans le lot, on retrouve ceux de « mobiliser et supporter les entrepreneurs d'une seule voix commune » ainsi que d’établir des pistes de solution face aux enjeux de main-d'œuvre.

Sur ce dernier point, le maire de Thurso et préfet de la MRCMunicipalité régionale de comté de Papineau, Benoît Lauzon, s’est montré optimiste. « Il y a beaucoup de bons emplois sur le territoire de la MRCMunicipalité régionale de comté . On a des entrepreneurs et des entreprises qui donnent une belle qualité de vie aux gens qui travaillent [dans notre région] », a-t-il dit.

Je suis assez confiant quand on voit [...] tout le monde se donner la main pour travailler pour la relance et s’assurer d’une économie saine Une citation de :Benoît Lauzon, préfet de la MRC de Papineau

Il s'est réjoui de voir autant de partenaires, comme la SADCSociété d'aide au développement des collectivités de Papineau-Collines, unir leurs efforts.

La directrice générale de la SADCSociété d'aide au développement des collectivités , Mélissa Bergeron, a relevé que le secteur de l’agroalimentaire a su s’illustrer durant la crise sanitaire. « On est chanceux. [...] Notre territoire a une économie diversifiée et un potentiel incroyable incroyable », a-t-elle conclu.

Avec des informations de Christian Milette