Québec verse 2,2M$ au Cirque Éloize pour l’aider dans sa relance

Le Cirque Éloize va toucher plus de 2,2 millions de dollars pour lui permettre de se relancer grâce au numérique. L’annonce a été faite lundi par la ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy.

Grâce à cette somme, la compagnie de cirque montréalaise pourra acheter de l’équipement en informatique, en audiovisuel de captation et en production afin de toucher un plus large public et de faire évoluer son modèle de création ainsi que de diffusion.

L’objectif est aussi d’investir dans de meilleurs habillages sonores et projections à la Gare Dalhousie dans le Vieux-Montréal, où est installé le Cirque Éloize. Le coût total de ce projet est évalué à 3,2 millions de dollars.

Avec une nouvelle infrastructure à la fine pointe de la technologie, nous serons en mesure de diversifier davantage nos activités et d’exploiter à leur plein potentiel nos studios de création , a commenté, par communiqué, Jeannot Painchaud, président et chef de la création du Cirque Éloize.