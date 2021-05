Google Photos : fin du stockage illimité gratuit

Comme annoncé en novembre 2020 , à partir du mardi 1er juin, le service Google Photos n’offrira plus de stockage gratuit au-delà des 15 Go de base offerts avec tous les comptes Google. Voici quelques trucs à savoir avant cette date butoir.

Jusqu’ici, les internautes pouvaient utiliser Google Photos sans limites, à condition d’enregistrer leurs photos et leurs vidéos en format haute qualité – un format compressé qui ne dépasse pas 16 mégapixels – plutôt qu’en format qualité optimale. Or, à partir de mardi, tous les téléversements seront comptabilisés, sans exception.

Sauvegardez vos photos et vidéos avant le 1er juin

Toutefois, les images et les vidéos téléversées avant le 1er juin, même en haute qualité, ne seront pas comptabilisées dans les 15 Go offerts avec un compte de base. C’est donc votre dernière chance pour sauvegarder les photos et les vidéos de vos appareils dans Google Photos. Pour ce faire, allez dans l’application, choisissez « Paramètres de Google Photos », puis « Sauvegarder et synchroniser ».

Si vous dépassez les 15 Go de stockage en date du 1er juin, vous devrez obligatoirement payer pour du stockage supplémentaire par l’entremise du service Google One. Il en coûte 2,79 $/mois pour 100 Go, 3,99 $/mois pour 200 Go ou 13,99 $/mois pour 2 téraoctets (To).

Vérifiez l’estimation de Google

Après la mise en place des changements du 1er juin, Google estime que 80 % des internautes auront encore de la place pour trois ans de photos et de vidéos en haute qualité avec les 15 Go de stockage gratuits. Dans tous les cas, Google vous enverra une notification dans l’application et par courriel lorsque vous serez proche de la limite.

Vous pouvez également consulter une estimation du temps que vous durera le stockage de 15 Go, basée sur la fréquence des sauvegardes que vous effectuez sur votre compte Google. Vous trouverez cette estimation dans l’onglet « Gérer le stockage de l’application ».

Un nouvel outil pour gérer votre espace

Google a introduit un nouvel outil pour aider les internautes à gérer leur espace de stockage. L’outil met en évidence les photos ou les vidéos que vous pourriez souhaiter supprimer – comme les photos floues, les captures d’écran et les vidéos très longues. Si vous avez de la difficulté à faire des choix, cet outil pourrait s’avérer utile.

Pour les personnes qui ont une grande quantité de photos et qui ne veulent pas payer pour le service de stockage Google One, il existe des solutions de rechange, comme Amazon Prime, qui offre un accès à Amazon Photos (5 Go de stockage seulement) ou encore le service iCloud d’Apple. Ce dernier ne peut toutefois pas être installé sur Android.