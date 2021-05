Le Témiscouata se mobilise pour de nouvelles places en garderie

La MRC, plusieurs municipalités, la Caisse Desjardins des Lacs de Témiscouata ainsi que la SADCSociété d'aide au développement des collectivités rendent disponibles plus de 461 000 $ afin de faire face à la pénurie de places en garderie qui menace la reprise économique et le retour au travail de nombreuses familles sur le territoire.

Cet argent a pour but de créer 150 places en milieu familial et d’implanter jusqu’à 25 nouveaux services de garde aux quatre coins de la MRCMunicipalité régionale de comté de Témiscouata.

Le directeur général du centre de la petite enfance (CPE) Les Calinours, Denis Blais, qui coordonne le programme d'aide, espère que ce coup de pouce favorisera l’ouverture de garderies prochainement.

La problématique de manque de places et de manque de ressources en milieu familial est criante. On espère qu’avec ces différents moyens d’attraction on va réussir rapidement à recruter de nouvelles ressources sur l’ensemble du territoire. La problématique est à l’ensemble du territoire, mais aussi à l’échelle québécoise , déplore-t-il.

On espère qu’on soit en mesure de se sortir la tête de l’eau. Une citation de :Denis Blais, directeur général du CPE Les Calinours

Le manque de places en garderie est dénoncé partout au Québec (archives). Photo : Radio-Canada / Lambert Gagné-Coulombe

De l'aide au démarrage

Pour ce faire, le CPECentre de la petite enfance Les Calinours offrira aux personnes qui souhaitent ouvrir une garderie une formation de 45 heures, un atelier de secourisme et de réanimation cardiorespiratoire (RCR), une formation continue les deux premières années suivant l’ouverture de leur service de garde ainsi qu’une trousse de départ qui comprend différents éléments essentiels aux milieux de garde.

Des subventions seront également disponibles.

Le directeur général su CPECentre de la petite enfance Les Calinours estime que dans le meilleur des mondes, cela pourrait prendre moins d'un mois avant qu'un personne puisse ouvrir son propre service de garde. Au niveau de la reconnaissance, on est à une vitesse grand V à cause du manque de place , explique-t-il.

Il avoue toutefois que les délais seront plus longs pour les personnes qui doivent entamer des travaux afin d’adapter leur maison aux exigences.

Les entrepreneurs doivent aménager leur domicile pour être conformes aux exigences du CPE Les Calinours (archives). Photo : Radio-Canada / Josée Ducharme

La MRCMunicipalité régionale de comté de Témiscouata débourse à elle seule un montant de plus de 187 000 $ dans ce projet, en espérant améliorer l’attractivité de la MRCMunicipalité régionale de comté . Les municipalités de Rivière-Bleue et de Témiscouata-sur-le-Lac offrent pour leur part 25 000 $ et 10 500 $ respectivement.