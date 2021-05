Des fraudeurs en ligne se font passer pour l'Autorité des marchés financiers

Dans un communiqué publié lundi matin, l' AMFL'Autorité des marchés financiers révèle que des pirates informatiques envoient des courriels en utilisant le nom de domaine @lautorite-support.finance . Il s'agit d'un faux domaine non relié à l'autorité qui utilise le nom : @lautorite.qc.ca .

Afin de leurrer les consommateurs, les fraudeurs demandent des sommes d'argent liées à une fausse transaction boursière ou vente de cryptomonnaie.

L' AMFL’Autorité des marchés financiers invite le public à la plus grande prudence et à ne pas cliquer sur aucun lien ni aucune pièce jointe de ce type de courriels non sollicités. Elle rappelle également que son personnel ne peut pas réclamer ou solliciter de virement bancaire personnel.

L'autorité recommande aux gens de vérifier si une entreprise ou un individu est inscrit auprès de son registre avant d'entreprendre toute transaction financière.