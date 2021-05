Le manque de vaccins dans les pays les plus pauvres menace l'économie mondiale

Le rebond de l'économie mondiale depuis le choc pandémique s'est accéléré, mais la reprise reste inégale d'un pays à l'autre. Le plus inquiétant demeure le manque de vaccins dans les pays les plus pauvres, qui pourrait conduire à de nouveaux variants de virus et à davantage de confinements.

Tels étaient les points clés des dernières perspectives économiques publiées lundi par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), basée à Paris.

L' OCDEOrganisation de coopération et de développement économiques a déclaré que les mesures de secours et de relance dans les pays les plus développés avaient beaucoup contribué à faire passer l'économie à travers la récession pandémique et à reprendre le chemin de la croissance. L'organisation prévoyait que la production mondiale augmenterait de 5,8 %, haussant sa prévision qui était de 4,8 % lors de ses précédentes perspectives, publiées en décembre.

Le rebond prévu cette année suit la contraction de 3,5 % enregistrée l'an dernier et serait le plus rapide depuis 1973.

L'économie américaine devrait croître de 6,9 %, comparativement aux 6,5 % précédemment prévus. L' OCDEOrganisation de coopération et de développement économiques a cité un large soutien provenant des dépenses publiques consacrées aux allocations de chômage supplémentaires, à l'aide financière aux collectivités locales et au soutien aux ménages à faible revenu.

Le virus menace l'économie en plus des vies humaines

L'économiste en chef de l' OCDEOrganisation de coopération et de développement économiques , Laurence Boone, a déclaré que les perspectives économiques se sont considérablement améliorées ces derniers mois et que les perspectives s'améliorent [...] Cependant, la situation sanitaire reste très incertaine .

Le premier et principal risque [pour l'économie] reste le virus. Une citation de :Laurence Boone

Bien que l' OCDEOrganisation de coopération et de développement économiques ait indiqué que la plupart des pays atteindraient leurs niveaux de production d'avant la pandémie d'ici la fin de 2022, elle a prévenu que cela est loin d'être suffisant .

Elle a souligné que l'économie mondiale n'avait pas atteint le niveau de croissance qui aurait été atteint sans une pandémie. Et le rapport indique que trop de pays ne verront pas le niveau de vie atteindre les niveaux d'avant la pandémie d'ici la fin de 2022.

Vaccins, tests de dépistage et immunité collective

L'organisation a répertorié plusieurs menaces à la reprise, notamment le manque de vaccins dans les pays plus pauvres qui disposent de moins de ressources pour les efforts de secours. Ils auraient plus de mal à supporter un nouveau fléchissement de la croissance provoqué par le virus, qui entraînerait une aggravation de l'extrême pauvreté et augmenterait le risque de crise financière, a déclaré l' OCDEOrganisation de coopération et de développement économiques dans son rapport prévisionnel.

Le maintien de la fermeture des frontières représente, à l'échelle mondiale, un coût social et économique bien supérieur à celui d'une diffusion plus large des vaccins. Une citation de :extrait du rapport de l'OCDE

Ce tableau est d'autant plus troublant qu'indépendamment de ses conséquences sur les vies humaines et les conditions d'existence, le maintien de la fermeture des frontières représente, à l'échelle mondiale, un coût social et économique bien supérieur à celui d'une diffusion plus large des vaccins, des outils de dépistage et des équipements médicaux dans les économies émergentes et les pays à faible revenu.

Tant que la grande majorité de la population mondiale n'est pas vaccinée, selon le rapport, nous sommes tous à la merci de l'apparition de nouveaux variants .

Le rapport indique qu'il y a eu beaucoup de discussions récentes sur une possible hausse de l'inflation, mais fait valoir que les goulots d'étranglement de la production et autres perturbations dans le commerce des marchandises devraient être temporaires et commencer à s'estomper d'ici la fin de l'année à mesure que la capacité de production sera rétablie.