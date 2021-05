Fierté Halifax coupe les ponts avec la bibliothèque municipale

Une pétition lancée le mois dernier réclame le retrait du livre intitulé Irreversible Damage : The Transgender Craze Seducing Our Daughters, par Abigail Shrier, en qualifiant l'ouvrage de transphobe. Plus de 1100 personnes ont appuyé la pétition.

La bibliothèque publique d'Halifax a annoncé, jeudi, sa décision de ne pas censurer le livre. Fierté Halifax, qui réclame le retrait du livre et une révision des politiques de la bibliothèque, a réagi dès le lendemain en rompant son partenariat avec elle. Cela signifie que le festival de la fierté 2021 n'organisera aucun événement dans les bibliothèques.

Chris Cochrane, du conseil d’administration de Fierté Halifax, demande aux bibliothèques municipales de changer leur politique en matière d’acquisition de livres. Photo : Fierté Halifax//Chris Cochrane

La décision n'a pas été prise à la légère, selon Chris Cochrane, du conseil d’administration de Fierté Halifax. En tant que personne trans, je ne vais pas débattre de mon existence. Ce livre débat assurément de l’existence des personnes trans.

Si Fierté Halifax ne peut obtenir le retrait du livre, l’organisme espère au moins un changement de politique de la bibliothèque en matière d’acquisition de livres, sinon il restera sur sa prise de position, ajoute Chris Cochrane.

Au moins un auteur, Tom Ryan, a dit qu’il annulera sa participation à une activité appuyée par la bibliothèque parce qu’il se préoccupe de la communauté LGBTQlesbienne, gai, bisexuel, transgenre, queer .

Mila McKay a lancé la pétition en avril après avoir remarqué que 25 personnes avaient réservé les deux exemplaires du livre à la bibliothèque. Elle craignait, explique-t-elle, que le livre exerce une influence sur la jeunesse et elle dit avoir fait part de ses préoccupations à la direction.

L'impact de ce livre, même sur un seul enfant, est potentiellement pour la vie. Pour moi, c’est comme un canari dans une mine de charbon. Je suis très nerveuse quant à ce que la demande pour ce livre signifie pour le discours et le genre d’attitude qui se répandent à Halifax , affirme Mila McKay.

Mila McKay est à l'origine de la pétition qui réclame le retrait du livre d'Abigail Shrier des bibliothèques d'Halifax. Photo : Gracieuseté/Mila McKay

Les personnes transgenres au Canada sont déjà plus susceptibles que les autres de subir de la violence après l’âge de 15 ans et plus susceptibles d’avoir sérieusement songé à se suicider au cours de leur vie, selon une enquête de Statistique Canada  (Nouvelle fenêtre) menée en 2018 et dont les résultats ont été publiés en septembre 2020.

Selon Mila McKay, lorsqu’elle a parlé du livre au personnel de la bibliothèque, on lui a dit que l’intégrité et la réputation d’Abigail Shrier en tant que journaliste constituent l'une des raisons pour lesquelles son livre a été ajouté à la collection.

La bibliothèque s’explique

La direction de la bibliothèque d’Halifax a décidé de garder le livre dans sa collection après avoir consulté ses propres politiques et celles de la Fédération canadienne des associations de bibliothèques.

Dans son communiqué, la direction explique que les bibliothèques offrent au public l’accès à des ressources et qu’elles appuient la liberté des gens qui cherchent à se renseigner et former leurs propres opinions. Supprimer cet accès serait de la censure, estime la direction.

La direction ajoute qu’elle cherche d’autres ressources et de nouveaux moyens de promouvoir les ouvrages les plus récents et les plus pertinents en appui aux personnes trans. Elle dit vouloir favoriser la compassion, le dialogue et la collaboration avec cette communauté.

La bibliothèque n’a pas accordé d’entrevue à ce sujet, samedi.

Une occasion de réflexion pour le public, selon une experte

Jacquie Gahagan, professeure en promotion de la santé à l’Université Dalhousie, effectue des travaux de recherche sur la santé et le genre au sein de la communauté LGBTQlesbienne, gai, bisexuel, transgenre, queer .

Mme Gahagan considère le livre en question comme étant un exemple de pseudoscience nuisible, mais elle ne croit pas que retirer le livre règlerait le principal problème, qui est la transphobie et la haine envers les personnes trans .

La professeure Jacqueline Gahagan de l’Université Dalhousie à Halifax affirme que le livre d’Abigail Shrier est un exemple de désinformation, mais elle estime qu’il ne devrait pas être retiré des bibliothèques publiques. Photo : CBC/Brian Mackay

La professeure Gahagan estime que c’est une occasion pour la bibliothèque ou d’autres intervenants d’organiser une réflexion publique sur le sujet.

Elle dit comprendre qu’il peut être dévastateur d'avoir des livres comme celui-ci dans l’espace public, mais elle ajoute que la réflexion a lieu ailleurs s’ils sont retirés de l’espace public.

D’autres villes, d’autres controverses

Le géant de la vente en ligne Amazon et la bibliothèque publique d’Ottawa gardent aussi dans l’espace public le livre d’Abigail Shrier malgré des appels pour qu’il soit retiré.

D’autres villes au Canada ont connu des controverses similaires.

L'organisation du défilé de la fierté de Vancouver a rompu ses liens avec la bibliothèque publique municipale en 2019 lorsque cette dernière a accueilli une conférence de l’auteure Meghan Murphy, dont les propos au sujet des femmes transgenres sont controversés.

À Toronto, des écrivains, le maire John Tory et d’autres politiciens ont exprimé leur déception lorsque la bibliothèque publique municipale a accueilli Mme Murphy en 2019. L’organisme de la fierté de Toronto a signalé à ce moment que cela entraînerait des conséquences sur ses relations avec la bibliothèque.

