Des manifestants devant l'Assemblée nationale pour dénoncer le projet de loi 59

Le projet de loi 59, déposé en octobre par le ministre québécois du Travail, Jean Boulet, vise à moderniser la santé et la sécurité au travail. Toutefois, les syndicats sont d'avis que ce projet de loi d’environ 120 pages va, de manière générale, diminuer la prévention dans certains milieux de travail ainsi que l’accessibilité des réclamations en cas d’accident. Ils souhaitent que plusieurs modifications y soient apportées.

Le président du Conseil central de la Côte-Nord de la CSNConfédération des syndicats nationaux , Guillaume Tremblay, fait partie de ceux qui se sont déplacés à Québec pour faire valoir que le projet de loi 59 constitue un recul pour les conditions de bon nombre de travailleurs au Québec.

Au micro de l'émission Bonjour la Côte, il a indiqué que les manifestations tenues dans les derniers mois n’ont pas eu les effets escomptés. À Québec, plusieurs syndicats, sont la CSNConfédération des syndicats nationaux , la CSQCentrale des syndicats du Québec et la FTQFédération des travailleurs et travailleuses du Québec , misent maintenant sur cette manifestation de 59 heures, qui coïncide avec la fin de la session parlementaire.

On veut dire au ministre que ce qu’il y a dans son projet de loi, c’est inacceptable. On a fait plusieurs gestes, il y a eu des commissions parlementaires, on a interpellé le ministre à plusieurs reprises et il n’y a rien qui change. On ne lâchera pas le morceau, C’est pour ça qu’on va être ici pour les prochains jours.

Des représentants syndicaux sont à Québec pour manifester contre le projet de loi 59. Photo : Guillaume Tremblay

Pendant ces trois jours de manifestation, en plus de réclamer l’abandon de ce projet de loi tel qu’il est présenté actuellement, Guillaume Tremblay espère pouvoir rencontrer les partis d’opposition pour discuter des préoccupations des travailleurs.

De plus, dans les prochains jours, d'autres travailleurs viendront joindre leur voix à celle des manifestants qui sont déjà présents devant le parlement, affirme Guillaume Tremblay. Des travailleurs de la minière ArcelorMittal, qui sont en grève depuis le 10 mai, s’ajouteront notamment aux manifestants, mardi, pour soutenir leurs revendications. Ce sont des travailleurs qui se rendent habituellement sur la Côte-Nord en navettage pour travailler, mais habitent à Québec.

Le ministère du Travail ainsi que le cabinet du ministre Boulet n’ont pas encore répondu à nos demandes de commentaires au sujet de cette manifestation et des revendications des syndicats.