Québec assouplit les critères d’admission pour l’accès aux HLM

Alors que les déménagements du 1 er juillet arrivent à grands pas, présageant une possible crise du logement au Québec, le gouvernement Legault a annoncé la disponibilité de 700 logements vacants dans des habitations à loyer modique (HLM), et ce, aux quatre coins de la province.

Les critères d’admissibilité ont également été assouplis afin d’étendre à un plus large segment de la population l’accès aux appartements abordables. Même si ces critères varient selon les régions, le gouvernement promet une certaine souplesse dans l'application des règles.

En entrevue lundi sur les ondes de RDI Matin, la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, Andrée Laforest, a expliqué avoir rencontré les maires de plusieurs villes et fait le tour des offices d’habitation du Québec, et tous lui ont suggéré d’assouplir certaines réglementations en ce qui concerne l’accès à un HLM.

C’est incroyable de voir qu’il y avait des appartements disponibles depuis des années , a-t-elle ajouté. Il fallait assouplir quelques critères et c’est ce que l’on fait présentement après avoir négocié avec le fédéral, tout cela en respectant les listes d’attente.

25 000 ménages montréalais sur la liste d'attente

Dans les municipalités où il n’y a pas de liste d’attente, le ministère a indiqué qu’une plus grande flexibilité sera accordée aux critères de revenu afin d’accroître à un plus grand nombre l’accès aux logements à loyer modique. Au total, c’est 14 régions qui vont pouvoir libérer 700 logements au minimum , a précisé Mme Laforest.

Notons que l’annonce de la ministre s'ajoute aux 100 millions de dollars débloqués par le provincial et le fédéral pour la rénovation de 517 logements dans des HLM à Montréal, pour des investissements cumulés de plus 730 millions pour la construction au Québec de plus de 8000 logements sociaux.

En vue du 1er juillet, Mme Laforest a aussi donné l’autorisation aux offices d'habitation de réserver des logements privés. Selon les derniers chiffres communiqués par la mairesse de Montréal, Valérie Plante, plus de 25 000 ménages se trouvent sur la liste d’attente d’un logement social à l’Office municipal d’habitation de Montréal (OMHM).